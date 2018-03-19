Политика

72,47% жителей Пскова проголосовали за президента Путина

72,47% жителей Пскова проголосовали на президентских выборах 18 марта за кандидата Владимира Путина. Об этом свидетельствуют данные, полученные после обработки 100% избирательных бюллетеней.

На втором месте коммунист Павел Грудинин, у него 12,57% голосов, на третьем либерал-демократ Владимир Жириновский (6,18%). Замыкает первую четверку кандидатов Григорий Явлинский («Яблоко»). В Пскове он набрал один из самых высоких процентов голосов по псковскому региону - 2,71%. Ксения Собчак («Гражданская инициатива») получила 2,33% голосов. В Пскове ее результат тоже один из самых лучших по региону.

Борис Титов («Партия Роста») получил 1,05% голосов, Сергей Бабурин («Российский общенародный союз» ) - 0,95%, Максим Сурайкин («Коммунисты России») на последнем месте с 083%.

Ранее сообщалось, что после обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий в Псковской области кандидат в президенты Владимир Путин набирает 75,05% голосов. У кандидата КПРФ Павла Грудинина - 11,44% голосов, у лидера ЛДПР Владимира Жириновского - 6,87% голосов, у телеведущей Ксении Собчак («Гражданская инициатива») - 1,68% голосов, у экономиста Григория Явлинского («Яблоко») - 1,61% голосов, у лидера партии «Народный союз» Сергея Бабурина - 0,86% голосов, у лидера партии «Коммунисты России» Максима Сурайкина - 0,81% голосов, у уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова («Партия Роста») - 0,77% голосов.

По предварительным данным, явка на выборах составила 65,34% избирателей.