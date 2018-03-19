Политика

Александр Котов: Абсолютное большинство граждан России доверяют действующему президенту

Абсолютное большинство граждан России доверяют действующему президенту и связывают свои надежды на будущее с сильным лидером государства, сказал секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Котов. Так он прокомментировал результаты выборов 18 марта, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии.

Александр Котов напомнил, что на Съезде партии «Единая Россия», прошедшем в декабре прошлого года, было принято решение поддержать самовыдвижение Владимира Путина на выборы президента России. И с этого момента, по словам секретаря регионального отделения Партии, началась активная работа, направленная на то, чтобы выборы в регионе прошли открыто и честно.

«Мы полностью удовлетворены результатами выборов: и хорошая явка, и хороший процент поддержки нашего кандидата. Выборы прошли без нарушения избирательного законодательства. Все жалобы, которые были поданы, рассматривались в основном в участковых избирательных комиссиях и были признаны необоснованными», - резюмировал Александр Котов.

Он поблагодарил всех, кто принял участие в голосовании на выборах президента России, особенно членов, сторонников и партнеров «Единой России», всех тех, кто проголосовал за будущее России.

В Псковской области после обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий Владимир Путин набирает 75,05% голосов. Явка на выборах президента России, по предварительным данным, составила 65,34%, сообщает облизбирком.