Политика

Александр Козловский: Победа Путина - это победа России

«Победа Путина - это победа России», - считает депутат Государственной думы от Псковской области Александр Козловский.

Комментируя итоги прошедших выборов, он отметил, что жители Псковской области проявили гражданскую активность и доказали, что хотят видеть Россию сильной и процветающей.

Фото Александра Воробьева

«В день голосования я не только сам проголосовал, но и посетил ряд избирательных участков в районах, – рассказал парламентарий. – Голосование везде шло в рабочем режиме, без серьезных нареканий. Люди приходили на участок семьями, с детьми, тем самым малыши уже с детства понимают, что нужно самим выбирать свое будущее. Были и молодые люди, которым недавно исполнилось 18 лет, и это их первое голосование. Процент явки высокий, гораздо выше, чем на выборах 2012 года. Люди понимали, как много зависит от этого дня, и подтвердили свой выбор в пользу сильной России».

Александр Козловский отметил, что уверенная победа Владимира Путина даст возможность продолжить целый ряд программ по укреплению обороноспособности страны, развитию промышленности и экономики, подъему социальной сферы.

«День 18 марта был важен для всех нас, от него зависело будущее всей страны. Убедительная победа Путина с большим перевесом говорит о том, что он действительно сильный лидер, у которого нет конкурентов не только в нашей стране, но и на мировой арене, - подчеркнул он. - За предыдущие годы Владимир Владимирович заложил прочный фундамент для дальнейшего развития России. А наше единство в день голосования, всеобщая поддержка нашего президента станет отправной точкой для многих новых достижений».

Напомним, что Александр Козловский в день выборов проголосовал в Великих Луках, а также посетил избирательные участки в Красногородском, Пыталовском, Палкинском, Островском, Печорском и Псковском районах.