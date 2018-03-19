«Наше дело правое, мы победили!» - пушкиногорцы записали видео по итогам выборов

Пушкиногорцы записали отчетное видео о прошедших в районе выборах президента РФ. На записи, размещенной на странице руководителя главного государственного управления социальной защиты населения Псковской области Армена Мнацаканяна в Инстаграме, группа людей с флагами «Единой России» громкими «Ура!» встречают итоги голосования в муниципалитете.
«Дорогие пушкиногорцы, уважаемый Михаил Юрьевич! В Пушкиногорском районе завершилась избирательная кампания. Пушкиногорцы, преисполненные высокой волей, единством, гражданской позицией, достойно провели эту кампанию. За президента Российской Федерации проголосовали 76% пушкиногорцев. А явка избирателей составила 70%! Наше дело - правое, мы победили!» - говорит один из «единороссов» на видео.