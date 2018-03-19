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Начинается видеотрансляция программы «Навстречу урнам» с Михаилом Ивановым

19.03.2018 13:02|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Навстречу урнам», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM). Сегодняшний выпуск будет посвящен итогам состоявшихся накануне выборов президента России.

Подробнее о том, как голосовали жители Псковской области - с каким настроением они шли на избирательные участки, какую явку продемонстрировали и кого из кандидатов поддержали, расскажет председатель избирательной комиссии Псковской области Михаил Иванов.

Ведут эфир Александр Савенко и Константин Калиниченко.

Вопросы гостю студии можно задать по телефону прямого эфира 56-73-72.

Трансляция завершена. 

Теги: #выборы президента #эхо москвы в пскове #Выборы 2018 #избирательная комиссия Псковской области #навстречу урнам
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
 

 
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