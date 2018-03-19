Политика

Выборы закончены, жизнь продолжается

Президент России Владимир Путин избран на четвертый срок. В воскресенье, 18 марта, за него проголосовали порядка 77 процентов избирателей. Достаточно высокой была и явка: около 67 процентов. Результаты выборов в Псковской области оказались весьма близкими к общероссийским величинам: у нас действующего президента поддержали 75,05%, а явка составила 65,34%. По этим показателям регион уверенно входит в число лидеров на Северо-Западе. Пока это лишь предварительные результаты, но наверняка они не претерпят существенных изменений. Путин - президент России еще на ближайшие шесть лет.

Разумеется, мало кто сомневался в том, что главный итог президентских выборов будет именно таким, однако ряд относительных неожиданностей эта кампания все-таки преподнесла. И здесь, прежде всего, следует отметить высокий показатель Владимира Путина: 77% - это абсолютно рекордная в его политической карьере поддержка соотечественников. Напомним, что даже накануне дня голосования большинство экспертов делали более скромные прогнозы. При этом они указывали на целый ряд факторов, которые могли повлиять на исход голосования - от общей усталости избирателей и запроса на перемены (это всегда и везде так происходит) до весьма активных действий оппозиции и внешнеполитических событий, в центре которых оказалась Россия.

Впрочем, если говорить о влиянии внешней политики, то она, напротив, скорее привела к мобилизации избирателей и их консолидации вокруг Владимира Путина. Вдобавок весь ход кампании (в том числе теледебаты, превращенные их участниками в откровенный цирк и фарс) не оставил у избирателей сомнений, кто достоин поддержки.

Отсюда и огромный разрыв между победителем выборов и остальными участниками забега. Так, ставший вторым кандидат от КПРФ Павел Грудинин получил менее 12 процентов голосов (это худший результат за все время участия компартии в избирательных кампаниях такого уровня). Теперь ждем, сбреет ли господин Грудинин усы - напомню, по условиям пари с тележурналистом Юрием Дудем он обещал побриться в том случае, если наберет менее 15% Вновь пришедший к финишу третьим лидер ЛДПР Владимир Жириновский также вряд ли может гордиться своими 5,68%. Показатели пяти других кандидатов находятся в диапазоне от 0,65 (у занявшего последнее, 8-е место Сергея Бабурина) до 1, 66 (у Ксении Собчак, ставшей четвертой и обошедшей лидера «Яблока» Григория Явлинского). Так или иначе, население страны не увидело альтернативы действующему президенту, именно его люди поддерживают и с ним связывают будущее страны.

Кстати, эта мысль проходила красной нитью в выступлениях большинства участников online-марафона «Ночь выборов 2018 - LIVE» в Пскове. Итоги «главных выборов страны» в этот раз у нас подводили серьезно.

В рамках псковского дискуссионного клуба, открытого в феврале при поддержке Псковской Ленты Новостей и холдинга «Гражданская пресса», вновь собрались руководители региональных отделений ведущих партий, руководители избирательных штабов кандидатов, их доверенные лица, эксперты, представители СМИ.

Подвести итоги кампании и высказать свое мнение пришли представители самых разных политических сил - это и «Единая Россия» (депутат Госдумы Александр Козловский, глава Пскова Иван Цецерский, сити-менеджер областного центра Александр Братчиков, вице-спикер областного парламента Виктор Остренко и другие), и КПРФ (первый секретарь обкома Петр Алексеенко), и ЛДПР (региональный координатор Антон Минаков), и «Справедливая Россия» (лидер областного отделения Олег Брячак), а также других объединений. Из заметных региональных политиков не было разве что руководителя регионального отделения партии «Яблоко» Льва Шлосберга. Факт его отсутствия выглядел тем более удивительно, если учесть, что он обычно не упускает возможности выступить на подобных мероприятиях и обозначить свою позицию. Но то ли сразу после окончания голосования Лев Шлосберг был занят какими-то другими делами, то ли результаты выборов для кандидата от «Яблока» в Псковской области стали настолько шокирующими, что региональный лидер этой партии не посчитал возможным выйти в свет и дать комментарии. На самом деле, крайне низкий результат Явлинского в нашем регионе (по предварительным данным, 1,61%) выглядит весьма неожиданно. Тем более, если учесть, что партийный лидер лично приезжал в Псков и Гдов, встречался с жителями области, пытался доходчиво изложить суть своей предвыборной программы. Но - не помогло. Удивительно, но госпожу Собчак, региональный штаб которой во главе с Виктором Широбоковым был фактически незаметен, у нас поддержало больше избирателей, чем яблочника (1,68%).

Возвращаясь к разговору о дискуссионной площадке в Пскове, отмечу, что она работала параллельно с аналогичными площадками в других регионах Северо-Запада - в определенный момент произошло прямое включение из Пскова в общий эфир. «Телемост» стал кульминационным моментом встречи, и главным действующим лицом здесь был временно исполняющий обязанности губернатора Михаил Ведерников.

Он отметил, что избирательная кампания вызвала высокий интерес у жителей региона.

«Это результат слаженной работы избирательной системы. Люди с самого утра шли на избирательные участки с семьями, маленькими детьми, на некоторых участках даже были очереди», - рассказал Михаил Ведерников.

Врио губернатора также добавил, что по оценке экспертов результат явки в регионе будет выше, чем на выборах президента РФ 2012 года.

При этом необходимо напомнить, что для самого Михаила Ведерникова и его команды президентские выборы стали серьезным экзаменом. Фактически сразу после смены регионального руководства осенью прошлого года эксперты в один голос высказывали мысль о том, что у врио губернатора нет времени на раскачку - и ему надо, образно говоря, брать с места в карьер. Политическое будущее Михаила Ведерникова во-многом зависело от того, насколько успешно он справится с задачами в марте 2018-го, а успех на выборах в свою очередь во многом зависел от того, насколько быстро и грамотно управленец войдет в курс проблем и рабочий ритм.

Для команды Михаила Ведерникова ближайшие полгода станут не менее напряженными, чем прошедшие пять месяцев: в течение этого срока необходимо решить целый ряд непростых задач.

Подводя итог кампании в Псковской области, можно сказать, что в целом сделать это команде врио губернатора удалось. Безусловно, сейчас региональный руководитель может достаточно уверенно смотреть в будущее: впрочем, тут следует четко понимать, что финиш одной кампании означает старт другой: губернаторские выборы пройдут уже в сентябре, и неофициальная кампания фактически началась.

Впрочем, на тему губернаторском марафоне мы в ближайшие месяцы будем говорить неоднократно. Возвращаясь же к разговору о президентских выборах, отмечу ряд важных моментов. Во-первых, вопреки некоторым прогнозам, активность в день голосования проявили жители областного центра - не секрет, что Псков не всегда показывает высокую явку и высокий процент за кандидатов от партии власти. В этот раз всё было иначе - и вечером 18 марта у руководства города появился законный повод интерпретировать итоги голосования, как большой успех.

Во-вторых, кампания в регионе обошлась без каких-либо серьезных нарушений избирательного законодательства. По крайней мере, никаких фактов представлено не было - даже теми, кто явно выступал против Путина и его сторонников, призывал бойкотировать выборы и грозился так понаблюдать, что мало никому не покажется. Ничего подобного не произошло - если и были нарушения, то в основном мелкие, объясняющиеся «человеческим фактором», и вывод сотрудников избиркомов и членов «партии власти» о том, что «выборы в регионе прошли открыто и легитимно» по сути дела никем не оспаривается. Да, кто-то заявляет о наличии на избирательных участках информационных плакатов, в которых усматриваются признаки агитации, кто-то возмущается звучавшими на участках песнями «Любэ» (дескать, это любимая группа ВВП - и известные его сторонники), но в любом случае это уж точно не меняет общей картины.

В целом псковская оппозиция однозначно проиграла эту президентскую кампанию - и речь не только о несистемной публике, у которой, говоря образно, весь пар ушел в гудок (причем, еще задолго до финиша), но и о членах тех партий, которые представлены в областном Собрании депутатов и органах местного самоуправления. Тут больше важны не конкретные проценты, полученные представителями партий, а то, что оппозиция фактически проспала весь предвыборный забег и никак не использовала его, имея в виду как раз те грядущие выборы губернатора.

Как бы то ни было, президентский марафон финишировал. Подводя его итог в рамках online-марафона, сразу несколько псковских политиков высказали одну и ту же мысль: выборы закончены - жизнь продолжается. Возможно, именно это и следует считать главным итогом всей президентской кампании - по меньшей мере, для трех четвертей российского общества.

Александр Савенко