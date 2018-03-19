Политика

Завтра днем будут утверждены итоги выборов президента в Псковской области

Завтра днем будут утверждены итоги выборов президента в Псковской области. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом в ходе пресс-конференции 19 марта сообщил председатель Избирательной комиссии Псковской области Михаил Иванов.

Он отметил, что только что завершилась видеоконференция Центризбиркома, где Элла Памфилова подвела предварительные итоги выборов. На данный момент обработано 99,83% протоколов, несколько протоколов еще не поступило в Центризбирком из зарубежных миссий. «По данным Центризбиркома, 76,6% избирателей отдали свои голоса Владимиру Владимировичу Путину, 11,8% - за Павла Грудинина, 5,66% - за Владимира Жириновского, 1,67% - за Ксению Собчак, 1,04% - за Григория Явлинского, 0,7% - за Бориса Титова, 0,68% - за Максима Сурайкина, 0,65% - за Сергея Бабурина», - рассказал он.

В Псковской области в день голосования работали 638 участковых избирательных комиссий, 85 участков были оборудованы КОИБами. Явка избирателей в регионе составила 65,34%. После обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий в Псковской области кандидат в президенты Владимир Путин набирает 75,05% голосов.

У кандидата КПРФ Павла Грудинина - 11,44% голосов, у лидера ЛДПР Владимира Жириновского - 6,87% голосов, у телеведущей Ксении Собчак («Гражданская инициатива») - 1,68% голосов, у экономиста Григория Явлинского («Яблоко») - 1,61% голосов, у лидера партии «Народный союз» Сергея Бабурина - 0,86% голосов, у лидера партии «Коммунисты России» Максима Сурайкина - 0,81% голосов, у уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова («Партия Роста») - 0,77% голосов.