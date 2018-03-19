Политика

Лев Шлосберг: Наша страна вошла в период развитого путинизма и приступила к его совершенствованию

«Наша страна вошла в период развитого путинизма и приступила к его совершенствованию», - отметил в интервью корреспонденту радио «Эхо Москвы в Пскове» руководитель Псковского регионального отделения партии «Яблоко», депутат Псковского областного Собрания Лев Шлосберг, комментируя итоги президентских выборов, состоявшихся накануне, 18 марта. А завершение этого периода для российского общества, по его мнению, будет намного более драматичным, чем в 1991 году.

«Всем людям демократических убеждений сейчас нужно спокойно работать и быть готовыми к вызовам завтрашнего дня. Этот день, несомненно, придет». - заключил политик.

Ранее сообщалось, что по итогам обработки 99,83% протоколов в выборах президента России побеждает Владимир Путин с рекордным результатом в 76,6% голосов. Это рекордный для Путина результат за всю историю его участия в выборах. Второе место занял Павел Грудинин с 11,90%, на третьем месте Владимир Жириновский – 5,66%, на четвертом Ксения Собчак – 1,67%. По предварительным итогам, пятое место занял Григорий Явлинский - 1,04%. Борис Титов набрал 0,76%, Максим Сурайкин - 0,68% и Сергей Бабурин - 0,65%.

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Напомним, в Псковской области Владимир Путин набрал 75,05% голосов. У кандидата КПРФ Павла Грудинина - 11,44% голосов, у лидера ЛДПР Владимира Жириновского - 6,87% голосов, у телеведущей Ксении Собчак («Гражданская инициатива») - 1,68% голосов, у экономиста Григория Явлинского («Яблоко») - 1,61% голосов, у лидера партии «Народный союз» Сергея Бабурина - 0,86% голосов, у лидера партии «Коммунисты России» Максима Сурайкина - 0,81% голосов, у уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова («Партия Роста») - 0,77% голосов.