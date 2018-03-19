Политика

Видеоблогер Дудь напомнил Павлу Грудинину об обещании сбрить усы

Видеоблогер Юрий Дудь напомнил Павлу Грудинину о проигранном пари, передает «Росбалт». Напомним, кандидат от КПРФ обещал сбрить усы в случае, если он не наберет на выборах президента России более 15% голосов.

На своей странице в Instagram Дудь разместил фото советской бритвы без какого-либо комментария.

Публикация от Юрий Дудь (@yurydud) 18 Мар 2018 в 10:25 PDT

Напомним, кандидат в президенты РФ Павел Грудинин дал интервью Дудю в феврале. Соответствующее видео размещено на видеоканале блогера на Youtube. В ходе беседы Дудь предложил кандидату от КПРФ пари: если тот наберет на выборах больше 15% голосов избирателей, то блогер побреется налысо, если нет, то сам Грудинин сбреет усы. Тот согласился, добавив, что «никто никогда не видел его без усов».

По предварительным итогам выборов, озвученными ЦИК, Грудинин набрал 11,8% голосов. Лидирует действующий глава государства Владимир Путин с результатом более 76,6%.