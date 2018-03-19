Политика

Михаил Иванов о явке на президентских выборах: Желание отлежаться на диване от народа уходит

Председателя избирательной комиссии Псковской области Михаила Иванова порадовала явка псковичей на выборах президента РФ 18 марта. Об этом он сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 ФМ). Он признался, что на прошлом эфире он, как должностное лицо, отказался давать прогнозы по явке, он окончательными цифрами доволен: «Я рад, что такое количество избирателей пришло на участки».

Михаил Иванов подчеркнул, что Псковская область по явке занимает второе место в СЗФО после Мурманской области. «Радует такая активность. Чувствуется ответственность людей в вопросе выбора высшего должностного лица государства». - отметил он.

Председатель облизбиркома считает, что на высокую явку в целом по России повлияла «не очень спокойная обстановка» вокруг государства. «Некоторые соизволили даже ультиматумы ставить Российской Федерации. А наши люди посчитали, что свои вопросы мы должны решать сами», - сказал Михаил Иванов, добавив, что россиянам «грозить нельзя», «они долго запрягают, но быстро едут».

«Желание отлежаться на диване уходит из народа», - заключил глава облизбиркома.