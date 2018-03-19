Политика

Когда идешь на выборы, нужно память прочищать - Михаил Иванов о «швейцарском золоте» Грудинина

«Человек, который идет в политическую борьбу и хочет стать первым лицом, должен думать и осознавать, что можно узнать о себе много нового», - так прокомментировал в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 ФМ) ситуацию со швейцарскими счетами кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина председатель Избирательной комиссии Псковской области Михаил Иванов.

Он подчеркнул, что в современном мире достаточно много возможностей, чтобы получать больше информации, чем мог представить кандидат. «Когда идешь на выборы, нужно память прочищать», - посоветовал глава облизбиркома.

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Он добавил, что Павел Грудинин в Псковской области набрал 11,44% голосов, по России - 11,8%. Это самый низкий результат коммунистов в президентских кампаниях.

Также в ходе эфира ведущие напомнили о том, что Павел Грудинин обещал видеоблогеру Юрию Дудю сбрить усы в случае, если он не наберет на выборах президента России более 15% голосов. Михаил Иванов, в свою очередь, поделился наблюдениями с избирательных участков. «Я видел, как некоторые женщины выбирали кандидатов. Они смотрели на фотографии и выбирали того, кто им нравится. Политическая платформа не была интересна», - заключил он.