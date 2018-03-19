Политика

Андрей Турчак: Президентскую кампанию «Единая Россия» рассматривает как повод для ревизии и мобилизации своих рядов

«Единая Россия» приняла активное участие в избирательной кампании президента РФ, оказав помощь штабу кандидата Владимира Путина в подготовке наблюдателей и проведя успешную мобилизацию своего электората во всех регионах страны. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского регионального отделения партии, об этом заявил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак на пресс-конференции в Москве.

«Единая Россия» приняла активное участие в избирательной кампании президента РФ, оказав помощь штабу кандидата Владимира Путина в подготовке наблюдателей и проведя успешную мобилизацию своего электората во всех регионах страны», – сказал Турчак.

Секретарь Генсовета партии напомнил, что 14 января, на старте избирательной кампании, Партия организовала и провела Единый день сбора подписей в поддержку Путина, было собрано более 200 тыс. подписей. «Во всех региональных штабах нашего кандидата активное участие принимали представители региональных и местных отделений партии. Более 2000 партийцев контролировали законность агитации и выявили порядка тысячи незаконных форм агитации оппонентов. Свыше 580 тысяч наших граждан в рамках проекта «Уличная мобилизация» приняли участие во всех уличных акциях в поддержку нашего кандидата», - отметил он.

По оценке Турчака, ключевой проект «Партийная мобилизация» по привлечению членов Партии и сторонников на избирательные участки также был реализован достойно. «Около 11 миллионов были мобилизованы партией на избирательные участки», - сообщил секретарь Генсовета. Он добавил, что созданная уникальная база позволяет сегментировать и взаимодействовать со сторонниками по территориальному признаку, с точностью до УИКов.

Кроме того, совместно со штабом кандидата были определены территории повышенного партийного внимания. «За этими территориями были закреплены «партийные комиссары» из числа опытных депутатов Госдумы и руководителей ЦИК. Всего 21 регион, среди которых Иркутск, Новосибирск, Томск и другие. Уже сейчас можно отметить что, например, Иркутск, показал беспрецедентный уровень поддержки нашего кандидата», - сказал секретарь Генсовета партии.

Также «Единая Россия» оказала значительную помощь штабу кандидата в подготовке членов избирательных комиссии и наблюдателей. «81 тысяча членов избиркома с правом совещательного голоса и 116 тысяч наблюдателей прошли двухуровневое обучение с помощью партийных специалистов. Ими в день голосования было внесено в Информационную систему «Вся Россия» порядка 11,5 тысячи сообщений о событиях, происходящих на избирательных участках. Из них как нарушения были квалифицированы около 600 сообщений. Вместе с тем серьезных нарушений избирательного законодательства, влияющих на волеизъявление граждан наблюдателями, выявлено не было», – рассказал Турчак.

Также в рамках проекта «Городская среда» в день выборов состоялось рейтинговое голосование по проектам модернизации общественных пространств. «Этот проект был реализован 18 марта в 69 регионах страны, он останется под особым контролем партии и в последующем, - отметил Турчак. - К этому проекту, помимо всех организационных вопросов, партия привлекла 15 тысяч региональных и муниципальных депутатов».

Наконец, 18 марта по инициативе партии был проведен флэшмоб «УчастОК», который продемонстрировал все многообразие нашей огромной страны и ее единство в день выбора будущего России.

В заключение Турчак отметил, что партия рассматривает прошедшую кампанию как подготовку к предстоящим выборам губернаторов и депутатов региональных заксобраний в сентябре этого года. «Президентскую кампанию мы рассматриваем как стартовую площадку, как повод для ревизии и мобилизации наших рядов в преддверие осеннего предвыборного цикла 2018 года и жизни партии на обозримую стратегическую перспективу», - подчеркнул он.