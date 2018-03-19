Политика

Николай Козловский: Спасибо всем великолучанам за проявленную гражданскую позицию и ответственный, обдуманный выбор

«Прошедшие выборы президента Российской Федерации стали одним из важнейших событий не только 2018 года - этот день войдет в историю нашего государства, как день, когда российский народ сделал твердый выбор в пользу дальнейшего развития, укрепления позиций России в мировом сообществе, в пользу стабильности и процветания», - отметил глава Великих Лук Николай Козловский по итогам дня голосования 18 марта.

«Спасибо всем великолучанам за проявленную гражданскую позицию и политическую зрелость, за ответственный и обдуманный выбор, – сказал Николай Козловский. – На территории нашего города выборы прошли спокойно и без нарушений, с высокой явкой – больше 60 % от общего числа избирателей. Результаты выборов наглядно показали, что люди видят реальные дела и позитивные изменения во всех сферах нашей жизни и поддерживают курс, по которому движется наша страна. Хочу также выразить благодарность всем, кто был задействован в подготовке выборов и их проведении».

В завершение глава города Великие Луки Николай Козловский обратился к великолучанам с такими словами: «Дорогие земляки! За последние годы в нашей стране, в нашем городе Великие Луки произошли значительные позитивные изменения. Следуя курсом нашего президента Владимира Путина руководство города, великолукская администрация и городская Дума работали и работают над тем, чтобы создать комфортные условия для жизни великолучан, сделать наш город еще более уютным, красивым и добрым. Сегодня мы вместе можем продолжить эту работу под руководством сильного лидера, избранного нами президента Владимира Путина».