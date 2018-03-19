Политика

Сергей Гусев: Прошедшие выборы показали, что в Великих Луках живут ответственные, сознательные и политически активные люди

«Нынешние выборы в очередной раз показали, что в Великих Луках живут ответственные, сознательные и политически активные люди, которым неравнодушна судьба страны. Эти выборы запомнятся высокой явкой избирателей, в том числе и по нашему городу», – отметил секретарь Великолукского городского местного отделения Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Сергей Гусев в комментарии по итогам выборов президента России.

Как пояснил Сергей Гусев, благодаря хорошей подготовительной работе, проделанной накануне выборов, на всех избирательных участках города была обеспечена полная безопасность избирателей и прозрачность всего процесса голосования и подсчета голосов. На избирательных участках в Великих Луках не было зафиксировано нарушений, на все возникавшие вопросы были даны исчерпывающие ответы.

«Итоги голосования свидетельствуют о том, что жители России, великолучане не желают потрясений, они хотят созидания и мирного развития страны, им нужна стабильность и уверенность в завтрашнем дне, – сказал Сергей Гусев. – Хочу выразить признательность всем, кто не остался в стороне от выбора будущего страны, показал свою электоральную активность и выразил твердую политическую позицию. Вне зависимости от того, за кого вы проголосовали, вы совершили правильный гражданский поступок – не сидели в стороне, не отмалчивались, а проявили инициативу, приняли участие в жизни и развитии нашего великого государства. Благодаря таким неравнодушным людям как вы Россия становится лучше, сильнее, современнее».

В заключение секретарь Великолукского городского местного отделения партии поблагодарил всех, кто принимал участие в организации и проведении выборов: руководителей и специалистов органов местного самоуправления, правоохранительных органов, социальных служб и общественных организаций за качественную и эффективную работу.