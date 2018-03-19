Политика

Юлия Ярышкина: Во главе сильного государства должен стоять сильный лидер

«Я искренне благодарю всех великолучан за то, что они проявили активную гражданскую позицию и приняли участие в выборах президента. Радостно было видеть, как люди шли на избирательные участки целыми семьями и при встрече поздравляли друг друга с праздником. То есть они восприняли день выборов как праздничный день, – поделилась впечатлениями от прошедших 18 марта выборах президента РФ депутат Великолукской городской Думы Юлия Ярышкина.

«Я хочу сказать, что выборы состоялись, – отметила она. – И состоялись они так, как и должны были. Порадовала высокая явка избирателей, свидетельствующая о том, что уровень сознательности у наших граждан стал гораздо выше».

Как рассказала Юлия Ярышкина, многие люди желали и ожидали победы на этих выборах Владимира Путина, но результат превзошел все, даже самые смелые ожидания.

«Это говорит о том, уровень политической грамотности у наших горожан растет, – подчеркнула депутат Великолукской городской Думы. – Великолучане понимают, что продолжать работу, направленную на положительные изменения в нашей стране, должен тот, кто ее начал. И во главе сильного государства должен стоять сильный лидер. Тот, кто, несмотря на все нападки с Запада, занимает на мировой политической арене очень значительное место. Поэтому, я считаю, что Россия в целом, Псковский область и, конечно же, наш родной город сделали правильный выбор. Мы проголосовали за хорошее, светлое будущее. Все вместе будем работать над тем, чтобы все наши планы по улучшению качества жизни жителей Великих Лук были осуществлены».