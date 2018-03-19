Политика

В Совфеде заявили о возможном изменении закона о выборах президента

Совет Федерации может подготовить предложения по корректировке закона о выборах президента, заявила спикер верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко.



«Мы внимательно изучим прошедшие выборы и при необходимости предложим свои предложения по изменениям и уточнениям», — цитирует председателя Совфеда РИА Новости.

Валентина Матвиенко также отметила, что речь может идти о всем блоке избирательного законодательства.

Так, полагает спикер, норму об общественных наблюдателях можно распространить на региональные выборы; в качестве наблюдателей могли бы выступить представители федеральной и региональных общественных палат.

Подготовить предложения поручили комитету по конституционному законодательству.

Напомним, выборы президента прошли 18 марта. Действующий президент Владимир Путин одерживает победу с результатом 76,68% по итогам обработки 99,94% бюллетеней.