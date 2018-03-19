Начинается видеотрансляция программы «Особое мнение» с Олегом Брячаком

Михаил Ведерников поручил учесть абсолютно все мнения порховичей по итогам опроса по полигону ТКО

Выгодное предложение по выкупу автомобиля ждет псковичей в автосалоне «Прагматика»

После премьеры спектакля «Река Потудань» запланировано обсуждение с режиссером

В Пскове дан старт акции «Селфи с любимой книгой»

Встречи с поэтом Андреем Корольковым пройдут в библиотеках Пскова 21 и 22 марта

В Пскове приступили к очередному этапу реставрации Собора Рождества Богородицы Снетогорского монастыря

С сегодняшнего дня в Пскове закрыта для движения половина Кузнецкого моста

Тренировки от фитнес-презентеров, розыгрыш призов, баттл на игровых симуляторах и многое другое ждет псковичей на «Ночи Фитнеса»