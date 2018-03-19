Начинается видеотрансляция программы «Особое мнение» с Олегом Брячаком

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Особое мнение», которая начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM). Гость студии - руководитель Псковского регионального отделения партии «Справедливая Россия», депутат Псковской городской Думы Олег Брячак.
Ведущий программы Александр Савенко обсудит с ним итоги выборов президента России, ситуацию в Пскове и области, а также перспективы псковских «эсеров» в контексте предстоящих губернаторских выборов.
Вопросы Олегу Брячаку можно задать по телефону прямого эфира 56-73-72.