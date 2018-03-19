Политика

Это была не шутка - Олег Брячак о планах своего участия в следующих выборах президента России

Руководитель Псковского регионального отделения партии «Справедливая Россия», депутат Псковской городской Думы Олег Брячак подтвердил серьезность своих намерений по участию в следующих выборах президента России, которые состоятся через 6 лет. В частности, как он сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM), заявление, сделанное им 18 марта в видеообращении к жителям региона, не было шуткой.

Напомним, в нем Олег Брячак обозначил перспективы следующих президентских выборов. «Я всегда хожу на выборы и голосую, но в последние годы мне приходилось проголосовать только за себя», - рассказал депутат, пояснив, что в этот раз он проголосовал за одного из восьми кандидатов, выдвинутых на президентские выборы. «Думаю на следующих президентских выборах я опять буду голосовать за себя», - заключил тогда Олег Брячак.

В ходе прямого эфира парламентарий пояснил, что последние годы часто неоднократно участвовал в избирательных кампаниях по выборам губернатора региона, депутатов Псковского областного Собрания и Псковской городской Думы. «Я задумался и принял решение баллотироваться на следующих выборах президента России. Более того, сложностей в этом я не вижу. За тот период, что нам отведен - в 6 лет - с учетом возможностей нашей партии и нашего регионального отделения, с учетом связей на территории всей страны, не думаю, что у меня будут проблемы со сбором нужного числа подписей, и я смогу принять участие в президентской гонке», - заявил Олег Брячак.

«Я, может, несильно рассчитываю на победу, но на участие рассчитываю серьезно. Поэтому это была не шутка - на следующих президентских выборах я буду баллотироваться», - подчеркнул депутат.

О своих грандиозных планах он проинформировал только своих земляков. Лидеру «Справедливой России» Сергею Миронову он пока о них не сообщал. «Пока я считаю это преждевременным. Года за два до старта кампании я это обязательно сделаю. За это время много воды утечет, многое может поменяться, поэтому информировать нашего лидера о таких амбициозных планах еще рано», - полагает Олег Брячак.

Не известил он о своих планах и своего отца Михаила Брячака. «С отцом вижусь редко, в партии он больше не состоит. У нас немного разные политические взгляды и взгляды на некоторые хозяйственные вещи», - пояснил депутат.

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Наряду с этим депутат сообщил, что статус банкрота не повлияет на его политические перспективы.