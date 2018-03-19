Политика

Олег Брячак не собирается необоснованно критиковать Михаила Ведерникова

Руководитель Псковского регионального отделения партии «Справедливая Россия», депутат Псковской городской Думы Олег Брячак не собирается необоснованно критиковать новую власть псковского региона под руководством врио губернатора Михаила Ведерникова. Об этом он заявил в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM).

«На мой взгляд, пользоваться тем, что к нам в регион пришел новый человек, который не виноват в той ситуации, в которой оказалась область, цинично. Поэтому необоснованно раскачивать лодку я бы себе никогда не позволил, - отметил гость студии. - Даже ведя политическую борьбу, я стараюсь никогда не переходить грани дозволенного. Даже на городских выборах, несмотря на то, что нас поливали грязью с всех сторон, и город был заклеен фотографиями и карикатурами, мы не позволяли себе вести грязную борьбу и работали по иным технологиям, опираясь на людей, с которыми у нас состоялись давние отношения в виду предыдущей депутатской деятельности».

«Поэтому я не могу сказать, что Михаил Ведерников что-то делает не так. Он пока все делает правильно. Если я буду участвовать в губернаторских выборах, я построю свою избирательную кампанию на том, что уже лично сделаю для города и области и что смогу сделать - не более того», - пояснил Олег Брячак. «А претензии к человеку я чисто морально не смогу себе позволить», - заключил он.