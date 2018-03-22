Экс-вице-губернатор Псковской области Максим Жаворонков стал членом партии «Единая Россия»

Партийные билеты «Единой России» вручил сегодня, 22 марта, секретарь Генсовета партии Андрей Турчак первому заместителю руководителя ЦИК партии, главе организационного управления Максиму Жаворонкову и заместителю руководителя ЦИК партии - руководителю управления информации и массовых коммуникаций Дмитрию Миненко. Об этом на своей странице в Инстаграме сообщила пресс-секретарь сенатора от Псковской области Оксана Ширан.
Напомним, до ноября 2017 года Максим Жаворонков занимал должность заместителя губернатора Псковской области - руководителя аппарата администрации региона. Затем он получил должность первого заместителя руководителя ЦИК «Единой России», руководителя организационного управления аппарата ЦИК партии.
В феврале этого года Максиму Жаворонкову переданы полномочия члена Центральной избирательной комиссии РФ с правом совещательного голоса первому заместителю руководителя ЦИК «Единой России» – руководителю Организационного управления.