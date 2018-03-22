Политика

Титов назвал свою бороду самой большой неудачей избирательной кампании

Уполномоченный по правам предпринимателей, бывший кандидат в президенты России Борис Титов назвал самой большой неудачей выборной кампании свою бороду, с которой ему было очень неудобно.

«Хотел бы сказать, самой большой неудачей выборной кампании для меня, если кого это интересует, это [была] моя борода. Ее уже нет. Я начал ее отращивать благодаря своим желаниям и поддержанный имиджмейкерами, это надо признать. Это было такое испытание! Это было так неудобно!» - цитирует бизнес-омбудсмена ТАСС.

«Это все время чешется. Это все время на нее обращаешь внимание. В общем, я раза три или четыре, не дадут мои коллеги соврать, пытался по ходу избирательно кампании ее сбрить. У меня уже была занесенная бритва в руке, ее хватали, отнимали», - рассказал экс-кандидат.

«Но тем не менее, я считаю, что борода пошла не на пользу избирательной кампании», - подвел итог Борис Титов.

Напомним, на выборах президента он набрал 0,76% голосов. Действующий президент России Владимир Путин, баллотировавшийся как самовыдвиженец, получил 76,69% голосов, второе место занял выдвинутый КПРФ Павел Грудинин, за которого проголосовало 11,77% избирателей. Владимир Жириновский (ЛДПР) набрал 5,65%, Ксения Собчак («Гражданская инициатива») - 1,68%, Григорий Явлинский («Яблоко») - 1,05%. Максим Сурайкин («Коммунисты России») - 0,68%, Сергей Бабурин ( «Российский общенародный союз») - 0,65%.