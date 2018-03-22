Политика

Эксперты назвали причины появления в России новых политсил

Системная оппозиция потеряла поддержку даже в тех регионах, где ее поддержка была традиционно сильной. Результаты кандидатов от КПРФ и ЛДПР на президентских выборах свидетельствуют о запросе на новых лидеров и новые политические силы, говорят опрошенные «Известиями» эксперты.

На фоне ослабления влияния КПРФ и ЛДПР, несменяемости их лидеров могут появиться новые партии, считает глава Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов.

По мнению Пожалова, в ближайшие годы у населения будет запрос на партию с «бытовой» экологической повесткой: такая политическая сила могла бы бороться за преодоление 5-процентного барьера на выборах в Госдуму 2021 года.

Новые политические силы уже начали появляться, напомнил гендиректор АПЭК Дмитрий Орлов. Так, кандидат в президенты от «Гражданской инициативы» Ксения Собчак заявила о создании новой партии вместе с экс-депутатом Госдумы Дмитрием Гудковым.