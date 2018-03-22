Политика

ЦИК утвердил окончательные итоги президентских выборов

Центризбирком утвердил окончательные итоги президентских выборов, состоявшихся 18 марта. Выборы признаны состоявшимися и действительными, передает «Интерфакс».

Владимир Путин избран на должность президента Российской Федерации, получив 76,69% голосов. Он получил 56 млн 430 тысяч 712 голосов, то есть более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании. Такие итоговые данные озвучены на заседании комиссии в пятницу.

Второе место занял кандидат от КПРФ Павел Грудинин, набравший 11,77% (8 млн 659 тысяч 206) голосов, на третьем месте - Владимир Жириновский с 5,65% (4 млн 154 тысячи 985) голосов. На четвертом месте Ксения Собчак, набравшая 1,68%, за нее проголосовали 1 млн 238 тысяч 031 избирателя.

На пятом месте Григорий Явлинский, заручившийся поддержкой 1,05%, или 769 тысяч 644 избирателей. Далее следуют: Борис Титов - 0,76% (556 тысяч 801 избиратель); Максим Сурайкин - 0,68% (499 тысяч 342 избирателя), Сергей Бабурин - 0,65% (479 тысяч 013 избирателей).

За рубежом За Путина за рубежом проголосовало абсолютное большинство избирателей, принявших участие в голосовании, сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова. «За Путина из 474 тысяч 616 избирателей проголосовали 403 тысячи 306 человек, то есть 85,02% принявших участие», - сказала Памфилова на заседании ЦИК.