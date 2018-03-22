Политика

Начинается видеотрансляция программы «Особое мнение» с Антоном Минаковым и Артемом Васильевым

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Особое мнение», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM). Гости студии - региональный координатор ЛДПР, депутат Псковского областного Собрания Антон Минаков и руководитель областной молодежной организации ЛДПР Артем Васильев.

Ведущий программы Константин Калиниченко обсудит с ними итоги выборов президента России, планы партии и регионального отделения на предстоящие в сентябре губернаторские выборы. Также предметом обсуждения станет деятельность либерал-демократов в Псковской области и иные актуальные темы общественно-политической повестки нашего региона.

Вопросы гостям студии можно задать на форуме под этим сообщением или по телефону прямого эфира 56-73-72.

Трансляция завершена.