Политика

Артем Васильев о выборах президента: Самое главное - мы сберегли своего избирателя

«Самое главное - мы сберегли своего избирателя», - такой главный итог президентских выборов для ЛДПР озвучил в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» руководитель областной молодежной организации ЛДПР Артем Васильев.

По его словам, потеря избирателей в целом по стране для либерал-демократов составила порядка 300 тыс. человек, тогда как, к примеру, компартия потеряла на этих выборах более 3 млн избирателей.

Артем Васильев поблагодарил жителей Псковской области, которые 18 марта голосовали за Владимира Жириновского, подчеркнув, что по сравнению с предыдущей президентской кампанией ЛДПР показала прирост в 0,16% по псковскому региону. «То, что результаты выборов в целом по стране такие, они никого не радуют», - отметил Артем Васильев, пояснив, что на самом деле «итоги выборов были объявлены чуть ли не за год».

«С уверенностью могу сказать, что такой же процент у Путина будет и в 2024 году. Демократии нет, честности нет. Нарушения будут те же. Все скандалы были спровоцированы», - резюмировал он.

Также гость студии высказал мнение, что ЦИК недостаточно успешно справился с поставленной задачей по обеспечению высокой явки на выборах.