Политика

Совершенно неуместным кандидатом в президенты назвал Ксению Собчак Антон Минаков

Совершенно неуместным кандидатом в президенты России назвал Ксению Собчак региональный координатор ЛДПР, депутат Псковского областного Собрания Антон Минаков в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове».

«Это совершенно неуместный кандидат на выборах. Все знают, чем знаменита Ксения Анатольевна - обнаженка, скандалы, все телешоу, которые она принесла в страну, и то, как они отразились на нашей молодежи... не должен был такой человек идти на выборы», - убежден гость студии.

Комментируя ситуацию на теледебатах, когда Ксения Собчак плеснула стакан воды в лидера ЛДПР Владимира Жириновского, Антон Минаков подчеркнул, что последний был спровоцирован, а, выражаясь нецензурно в отношении Собчак, Владимир Вольфович «выражал мнение большинства жителей страны». Кроме того, по мнению гостя студии, нецензурная форма выражения собственного мнения - не повод не участвовать в дебатах.