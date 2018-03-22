Политика

Петр Алексеенко об итогах выборов президента, усах Грудинина и союзе с непарламентской оппозицией

20 марта в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) вышел очередной выпуск программы «Особое мнение». Гостем студии стал первый секретарь Псковского обкома КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Псковском областном Собрании Петр Алексеенко. Ведущий программы Александр Савенко обсудил с ним итоги выборов президента России, перспективы псковских коммунистов перед стартом избирательной кампании по выборам губернатора Псковской области и другие актуальные вопросы общественно-политической повестки. Предлагаем вашему вниманию стенограмму беседы.

Александр Савенко: Здравствуйте, в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове». Это программа «Особое мнение», у микрофона ведущий Александр Савенко, и сегодня в нашем эфире со своим особым мнением - первый секретарь Псковского обкома компартии, руководитель коммунистов Псковщины в региональном парламенте Петр Алексеенко. Здравствуйте, Петр Васильевич!

Петр Алексеенко: Здравствуйте, Александр, здравствуйте, уважаемые псковичи и все, кто нас видит и слышит сегодня.

Александр Савенко: Говорить мы собираемся, прежде всего, о президентских выборах. Напомню, в воскресенье, 18 марта, состоялось голосование. По его итогам победил Владимир Путин, действующий президент. Кандидат от компартии Павел Грудинин занял второе место. Результат Павла Грудинина на этих выборах - это неудача для КПРФ, или это все-таки в чем-то успех? Как прошла эта кампания, каковы общие итоги и выводы? Об этом мы сегодня с Петром Алексеенко будем говорить. Наверное, я начну разговор с общего вопроса - как вам кампания? Каковы основные итоги, на ваш взгляд? И в целом коммунисты, в том числе коммунисты Псковщины, - разочарованы ли тем результатом, который показал ваш кандидат на этих выборах?

Петр Алексеенко: Если говорить в целом, опубликованные предварительные данные для нас, коммунистов, оказались несколько неожиданными. Мы ожидали большего.

Александр Савенко: Чего именно вы ожидали?

Петр Алексеенко: В процентном соотношении голосов ожидали, что больше избирателей отдадут голоса за нашего кандидата.

Александр Савенко: Если серьезно - вы ожидали (вот лично вы, Петр Алексеенко, первый секретарь обкома), что как минимум будет второй тур, а как максимум - ваш кандидат станет президентом России?

Петр Алексеенко: Надежда умирает последней, и мы надеялись, конечно, на максимальный результат. Когда выдвигали нашего кандидата, когда была опубликована его программа - «20 шагов к достойной жизни». Эта программа четко давала понять возможности развития нашей страны на будущее - откуда взять средства для развития, куда их вложить и как будет дальше жить наш народ. У других кандидатов мы этого не видели - такой четкой программы. Поэтому мы наделялись, что народ эту программу воспримет и выберет нашего кандидата. Но сам ход выборов не дал возможности полностью раскрыть эту программу. Как только в начале выборов вышла наша газета «Правда», спецвыпуск с этой программой - «20 шагов» Грудинина, так сразу же весь тираж был запрещен к выпуску, не разрешен, и те тиражи, которые удалось напечатать, изымались, как будто там крамола. А там была изложена программа Павла Грудинина.

Александр Савенко: Насколько я понимаю, Центральная избирательная комиссия посчитала, что это была агитация, а агитация должна оплачиваться из специально созданного избирательного фонда кандидата - в этом была суть претензии.

Петр Алексеенко: У нас президент Путин выступил с посланием к Федеральному Собранию - думаю, он это не проплатил из своего избирательного фонда. Это та же самая программа, но здесь замечаний не последовало.

Александр Савенко: Да, известный тезис - о том, что неравные были условия у кандидатов, соглашусь. Что касается конкретного результата Павла Грудинина - вы сказали, что ожидали большего. Он получил менее 12% голосов избирателей (по предварительным данным). Как это оценивать? Как это оценивают коммунисты? Это огромная неудача и крах, или нет? В тех условиях, в которых вынужден был работать в ходе избирательной кампании ваш кандидат, - это чуть ли не максимум, на что можно было рассчитывать?

Петр Алексеенко: Нет, конечно, этот показатель нас не устраивает, мы ожидали большего. Но если сравнивать с выборами 2012 года, когда Зюганов получил 17% по России и 20 с небольшим процентов по Псковской области, то количество проголосовавших за кандидата от КПРФ в Псковской области осталось практически на одном уровне.

Александр Савенко: А разница в процентах за счет более высокой явки.

Петр Алексеенко: Да, и мы своих избирателей не потеряли. Они были с нами, хотя и говорили про раскол партии, про то, что коммунисты не будут голосовать за Павла Грудинина... Нет, голосовали нормально, никакого раскола не ощущается - ни в областном отделении, ни на федеральном уровне. Кроме того, в 2012 году было 5 кандидатов, а сейчас 8. Если брать другие выборы, например, в органы местного самоуправления осенью прошлого года, у нас по Острову и по Плюссе...

Александр Савенко: Да, в Острове представитель партии стал депутатом. Понятно. То, что не потеряли своего избирателя в абсолютных цифрах - это, безусловно, положительный момент. Положительный момент можно увидеть и в том, что Грудинин обошел Жириновского - на старте кампании много говорилось о том, что они идут «ноздря в ноздрю». Но все-таки Владимир Вольфович не провел искрометную кампанию, чего от него ожидали, и занял привычное для него третье место. А Грудинин, который впервые участвовал в кампании такого уровня, сразу стал вторым. Об отрицательных моментах еще поговорим, а пока шутливый момент. Я про усы вашего кандидата. Грудинин обещал тележурналисту Дудю, что сбреет свои усы, если не сумеет набрать на выборах 15% голосов. 15% он набрать не сумел, но при этом сейчас говорит, что готов сбрить усы, только если Юрий Дудь публично скажет о том, что выборы были честными. Как вы думаете, какое развитие получит эта история? Останется Грудинин с усами?

Петр Алексеенко: Действительно, думаю, мало кто отважится признать - из независимых экспертов или публицистов, журналистов, - что выборы были честными. Поэтому я не думаю, что Дудь это признает, и Павел Грудинин останется с усами.

Александр Савенко: А вы же, кстати, после того как Грудинин заключил такое пари, тоже написали в Фейсбуке, что присоединяетесь к этому и тоже готовы сбрить усы. Вы как, сбривать будете?

Петр Алексеенко: Я посмотрю на Павла Грудинина и поступлю, как он. И второй вариант - переехать в Пустошкинский район, там Грудинин набрал более 15%.

Радиослушатель: Здравствуйте. Я согласна с Петром Васильевичем, что выборы были нечестные. Потому что столько грязи было вылито на Грудинина - ни на одного кандидата столько грязи не лили. Разве можно было так делать? Разве это справедливо?

Александр Савенко: Думаю, вам просто будет прокомментировать эти тезисы. И, наверное, будет кстати, если вы расскажете о той акции, которая проходила вчера в Пскове. Насколько я понимаю, она как раз была посвящена теме подведения итогов выборов и тому, честные или нечестные они были.

Петр Алексеенко: Да, действительно, согласен с радиослушательницей и думаю, это не только ее мнение. Мы вчера вечером провели небольшой митинг, чтобы подвести итоги выборов «по горячим следам» и высказать свое отношение к этим выборам. Было принята резолюция, в которой отмечались те нарушения, которые, как мы считаем, повлияли на исход выборов. Это, прежде всего, неравное использование кандидатами СМИ - и телевидения, и прессы. Так, за несколько дней до выборов, в четверг-пятницу, на сайте Псковского агентства информации, в «Псковской правде - Вече», в районных газетах вышла информация негативного характера о Павле Грудинине.

Александр Савенко: Это продолжение той самой истории с его швейцарскими банковскими счетами или?...

Петр Алексеенко: Там было все - и банковские счета, и все остальное. И по другим кандидатам пробежались. Это официальные газеты - они должны, но такая информация - агитационная или антиагитационная - она должна оплачиваться из избирательного фонда. Этого не было сделано, и нами были поданы жалобы в областную избирательную комиссию. В частности, на Псковское агентство информации. И в суд обратимся. Там были недостоверные сведения. И, конечно, плакат о кандидатах, который был на избирательных участках, - где приклеили «хвостик» к информации о Павле Грудинине...

Александр Савенко: Насколько мне известно, «приклеили хвостик» не только в Псковской области. Как нам объяснял председатель областной избирательной комиссии Михаил Иванов, который был вчера у нас в эфире, это была позиция Центральной избирательной комиссии, и она заключалась в том, что сведения на информационном стенде о Павле Грудинине должны быть дополнены той информацией, которая как раз вызвала большой резонанс, за несколько дней до выборов серьезно по нему ударила и в том числе понизила его рейтинг.

Петр Алексеенко: Есть закон о выборах президента, и там четко определено, когда должна быть узаконен плакат. Объем информации должен быть одинаковый для всех кандидатов, и этот текст утверждается комиссией и с согласия самого кандидата.

Александр Савенко: Центральной комиссией?

Петр Алексеенко: Да, и сам кандидат должен расписаться. Я участвовал в выборах в областное Собрание, процедура примерно та же - тоже выпускались информационные плакаты, мы давали текст, согласовывали с комиссией, свою подпись ставили. Павел Грудинин не подписывался под этим «хвостиком». И мы считаем, что это противоречие с законом. И хотел бы дополнить - об агитации. Вот, посмотрите, такая газета вышла у нас, 150 тысяч экземпляров по области. Это Союз пенсионеров выпустил, мелованная бумага, цветная. Думаю, это около миллиона стоит. И также не оплачена из фонда.

Александр Савенко: А что, там агитация?

Петр Алексеенко: Ну, вот видите, на первой странице - как мы хорошо живем при нашем президенте: и пенсионеры у нас путевки льготные получают и лекарства, и пенсии достойные, раз можно деньги тратить на такое дело. Думаю, не сами и не вдруг они это решили - ни разу не выпускали такую газету, а тут вдруг выпустили. Значит, им кто-то посоветовал и денег дал. Видите, какие условия? Про Грудинина ничего такого не выпустили - что у него хорошая школа, детский сад отличный, а выпустили, что у нас в области все прекрасно. Хотя мы знаем, как пенсионеры живут. Поэтому резолюция митинга - о том, чтобы Центральная избирательная комиссия не признавала итоги выборов. Мы эту резолюция направили и в нашу областную комиссию. Сегодня в два часа будет проходить заседание, где будут подводиться итоги выборов. Я просил, чтобы они эту резолюцию рассмотрели, и нашего представителя я попросил, чтобы он свое мнение высказал.

Александр Савенко: Это какой-то ритуальный жест, махание кулаками после выборов. Неужели у вас есть надежда на то, что результаты голосования не утвердят?

Петр Алексеенко: Но если мы махать не будем, до чего дойдем? Скоро вообще голосовать перестанем, если не будем доказывать, что действительно были нарушения, неравные условия при агитации кандидатов.

Александр Савенко: Я правильно понимаю, что то, что вы обозначили, - это, по мнению псковских коммунистов, самые серьезные нарушения? Или есть еще более серьезные факты, которые вами были установлены и на что вы обращали внимание избирательной комиссии? Может, в суды будете обращаться?

Петр Алексеенко: Нет, куда серьезнее, если по всем каналам и во всех СМИ сплошная грязь льется на нашего кандидата? Остальных это не касалось. Взять те же доходы. Олигарха нашли! Посмотрите счета Ксении Собчак - 400 миллионов задекларировано. У Титова домик в Испании, гараж в Испании - это прямо написано в информации, в плакатах, и все молчат, все нормально, это можно. У сына Грудинина нашли дом в Латвии и шум подняли. Это все заказано.

Александр Савенко: Раз уж вы сами упомянули эти фамилии, про Титова выскажу свое собственное мнение. Если бы стало известно о том, что у него незадекларированы - случайно или неслучайно - какие-то банковские счета за границей, или какая-то недвижимость в Европе или где-то еще, конечно, это не произвело бы никакого эффекта на меня. Поскольку понятно, что Борис Титов - человек сам по себе богатый, российский бизнес-омбудсмен, давно предпринимательствует, и он все-таки представляет «Партию роста» и претендовал, прежде всего, на голоса представителей бизнеса. Ничего такого противоестественного я не вижу. Если мы говорим о кандидате от компартии, более того - от широкого круга патриотических левых объединений, мне кажется, тут подходы и ожидания от этого человека иные. Если уж это не Глеб Жеглов и не Павка Корчагин...

Петр Алексеенко: ...в духе «нам нечего терять, кроме своих цепей»...

Александр Савенко: Да, и если уж это предприниматель, то, по крайней мере, патриотически настроенный. И раз уж этот миф о его подмосковном совхозе вы постоянно озвучивали - сколько там люди зарабатывают, какая там социальная сфера, как людей отправляют на отдых, - мне кажется, Грудинин должен был соответствовать этому образу. А когда появилась информация о его банковских счетах за рубежом - причем, сумма около миллиона долларов, золотые слитки, - это очень сильно противоречило образу кандидата от КПРФ. И било не только по самому кандидату, но и по всей компартии. Что же это за партия такая, что не нашла в своих рядах человека, который хотя бы в этой части соответствовал ожиданиям электората - тех, кто всегда голосует за коммунистов? Как так вышло? Тем более что вы не опровергаете саму информацию о том, что эти счета у Павла Грудинина были. Просто получилось так, что то ли они закрыты, то ли не закрыты - какая-то путаница произошла.

Петр Алексеенко: Александр, я смотрю, вы тоже поддались этой антиагитации и увели разговор в сторону счетов. Вы сказали, что совхоз имени Ленина - это миф. Это не миф, это настоящая реальность, это пример, как можно работать в современных условиях. И представители объединенного избирательного штаба Псковской области - Костец, Уразов, Коваленко, - были там, сами смотрели, побеседовали с работниками. Это реальность. Это сказка, а не совхоз!

Александр Савенко: «В гостях у сказки».

Петр Алексеенко: Да, и что касается Грудинина, мы видим, что действительно человек работает. Он акционер, но у него не контрольный пакет акций совхоза. Он зарабатывает и вкладывает в хозяйство. И когда он выступал в Ростове-на-Дону, там полный зал народа, - там тоже задали вопрос про счета. Он сказал: «поднимите руку, кто доверяет нашим российским банкам». Единицы подняли руку. Он занимается хозяйством, у него есть средства, люди лечатся за границей, и нужно держать деньги за границей - как свои, так и акционерного общества, этого совхоза. У нас так поставлены условия, что трудно вести хозяйство по нашим российским законам. Поэтому у него остались счета. Конкретной информации пока нет никакой. И в этих же «хвостиках», которые были приклеены к плакату, было сказано, что имелись счета - но не в настоящее время имеются, а имелись, и он их не указал. Пока информация проверяется. Поэтому думаю, это специально было сделано, чтобы как-то дергать его постоянно.

Александр Савенко: Такой «скелет в шкафу».

Петр Алексеенко: Да.

Александр Савенко: А как вы считаете, у Павла Грудинина с учетом его участия в президентской кампании и таких результатов голосования есть будущее - если загадывать на шесть лет вперед, говорить о президентских выборах 2024 года? Когда псковские коммунисты определялись с тем, кого поддержать и какое решение послать в Москву, - на том же собрании звучала мысль, что в этот раз ваш перспективный Грудинин не победит, конечно. Но в 2024 году, когда Путин уйдет, - тогда Грудинин и сможет победить. Как вы считаете, с учетом этих 11 с чем-то процентов поддержки, с учетом всех историй, его поведения на этих выборах - есть у него электоральные перспективы?

Петр Алексеенко: Конечно, есть. Он уже стал публичным человеком, хотя и до этого мы его знали. Фильм о его хозяйстве мы видели. Жалко, что не по всей России его показали - было бы мнение другое. Все зависит от обстоятельств, как дальше сложится. 31 марта будет пленум центрального комитета по подведению итогов выборов, думаю, там уже будет более конкретная ситуация. Мы помним, как в 2012 году Михаил Прохоров набрал сразу 12%, а сейчас мы этого Прохорова не видим и не слышим.

Александр Савенко: Мне кажется, у Прохорова совсем другая история.

Петр Алексеенко: Может быть, но с другой стороны... И как поведет себя администрация президента - от этого тоже зависит. Сейчас могут это хозяйство загнобить проверками. Только он выдвинулся - уже пошли проверки: налоговая и все остальные. И сейчас могут продолжить дело, чтобы это хозяйство похоронить, чтобы не было такого примера. Посмотрим. Человек он неординарный, интересный.

Александр Савенко: Если я понял вас правильно, вы как раз за то, чтобы Грудинин постепенно становился таким лидером и спустя 6 лет шел на выборы вновь?

Петр Алексеенко: Не спустя шесть лет, а чтобы он постоянно был активным участником политического процесса.

Александр Савенко: Вступил бы в партию, кстати. Он же не состоит в партии.

Радиослушатель: Добрый день! Скажите, уважаемый Алексеенко, ну ему не стыдно, Грудинину? Ему надо было сразу взять свой отвод за это. Ведь что он - маленький, не знал, что надо все счета показать? Глупости вы говорите, это Зюганов его продвигал, думал - как-нибудь пройдет. Ну некрасиво, непорядочно!

Петр Алексеенко: Люди у нас очень верят нашему телеящику, а там постоянно про эти счета. Но эти люди, думаю, не читали программу Грудинина. У каждого человека могут быть изъяны, нет идеально чистых людей. У того же Путина, если покопаться в прошлом, тоже можно много чего найти. Но программа, которую Грудинин предлагает, действительно реальная, основанная на его собственном опыте. Он показывает, как и за счет чего нужно строить нашу страну и общество. Поэтому если бы люди знали эту программу, видели бы его хозяйство, мнение у многих бы изменилось. Это недостаток наших СМИ.

Радиослушатель: Здравствуйте, меня зовут Иван. Петр Васильевич, расскажите, пожалуйста - вам как-то ответили в министерстве культуры по поводу того фильма, которым вы были так сильно возмущены - как там показана Псковская область? И второй вопрос посложнее, он с личным мнением переплетен, интересно ваше отношение. Владимир Путин набрал довольно большой, рекордный даже процент. Коммунисты набрали мало голосов по сравнению с тем, как раньше Зюганов набирал. И дело не в персоналиях. Вам не кажется, что Владимир Путин вообще к 2018 году уже просто ассоциируется с этой советской имперскостью? Тот электорат, который голосовал за Зюганова раньше, просто начал голосовать за Путина, потому что он, находясь у власти 18 лет, напоминает тех самых генеральных секретарей, которые до этого у нас были. До Сталина ему еще 10-11 лет, но все же.

Петр Алексеенко: Спасибо. По первому вопросу - мы получили ответ, но не от Мединского, от его чиновников.

Александр Савенко: Отписка?

Петр Алексеенко: Не отписка, ответ звучит серьезно - о том, что министерство культуры не несет ответственности за те фильмы, которые идут на телеканалах: первом, втором, НТВ. Они вправе решать, какие фильмы ставить. Поэтому мы направили в дирекцию НТВ обращение, будем от них ждать ответа.

Александр Савенко: И на что вы рассчитываете?

Петр Алексеенко: Особо ни на что - мы поняли, что министерство культуры самоустранилось.

Александр Савенко: Министерство культуры самоустранилось, а посылая НТВ аналогичное письмо, чего вы ждете - что НТВ принесет вам извинения?

Петр Алексеенко: Да не ждем мы ничего. Потому что мы видим, как проводились все эти теледебаты, и понимаем, что наши каналы никому не подчиняются. Было направлено 5 жалоб на эти телеканалы штабом Грудинина - и там тоже отписки. Всего, по информации от юристов избирательного штаба Павла Грудинина, было около 90 жалоб направлено и в ЦИК, и в СМИ. По второму вопросу - имперская тема: ассоциируют ли «Единую Россию» с КПСС...

Александр Савенко: И это не ново, вспоминая Юрия Анисимовича Шматова, - он, похоже, первый сравнил. Как говорил Черномырдин - строили «Наш дом - Россия», а построили КПСС.

Петр Алексеенко: Так оно и есть. И если не будет нормального общества, не будет одинаковых условий для всех политических партий, особенно в период предвыборных кампаний, мы действительно придем к тому, что народ уже не будет верить в эти выборы. Доминирует одна партия, трудно бороться. Мы сделали такой вывод и на митинге об этом говорили, что одной партии трудно противостоять той же «Единой России». Поэтому принято решение объединить патриотические силы, которые разделяют наши взгляды, позиции по поводу строительства общества, в том числе политического строительства. В нашем штабе участвовали и народно-патриотические силы, и «Левый фронт» Сергея Удальцова - он приезжал к нам в область, и другие партии и общественные движения. И завтра мы соберемся и подведем итоги, решим, в каком качестве нам дальше сотрудничать. Предстоят другие политические события - выборы губернатора, довыборы в областное Собрание, так что основной вывод один: в одиночку трудно. Можно переломить один прутик, но веник уже не переломишь.

Радиослушатель: Здравствуйте, это Сергей Иванович. Петр, в общем-то итог налицо. Можно говорить о честности, чистоте и неконкурентности, но итог налицо. Я хотел бы сказать, что когда-то, еще в Советском Союзе, я интересовался комсомолом, коммунизмом, партийной деятельностью. И я видел, как это было устроено изнутри. Какая там была бюрократия, какие были партийцам льготы, какие были привилегии, что им разрешалось... В общем, и потом, в 90-е годы, все руководители партийного звена перекочевали в «новую Россию». Никто из них даже не стал защищать Советский Союз - они были конформисты. Служить власти, принимать дары, восхвалять ее - все это налицо. Отрыв от народных масс дал о себе знать. Что касается прошедших выборов. Вам - коммунистам, либерал-демокартам, «Справедливой России» - следует подумать о будущем. Казалось бы, что нужно сделать - добровольно уйти в отставку, чтобы люди увидели, что есть какие-то перемены, движуха. Если вы останетесь опять на этом месте, так и в будущем вас не будут поддерживать, потому что они видят вашу позицию сотрудничества с властью.

Александр Савенко: Я задам уточняющий вопрос, поскольку мы говорим о президентских выборах и достаточно низком результате кандидата от КПРФ. Когда вы говорите об отставке представителей КПРФ, вы имеете в виду в том числе руководителей и региональных отделений партии? По вашему мнению, они не сумели обеспечить высоких результатов? Или о ком вы говорите?

Радиослушатель: Да, об этом. Они взяли ответственность, когда одобрили кандидатуру Грудинина. Они ответственные - и перед Центральным комитетом, и на своей территории - перед своими коммунистами. Им нужно сделать, как и другим партиям, определенные ходы, чтобы в их партию пришли новые люди, и пошла какая-то движуха и конкуренция. Тогда, может быть, будет будущее.

Петр Алексеенко: Сергей Иванович, я с 1976 года в партии и видел эту партию изнутри, участвовал в ее жизни, поэтому я с вами в корне не согласен. Были отдельные личности, люди, которые ушли, не стали дальше работать с партией. Но сейчас, в прошлом году, в партию пришло в целом по России 30 тысяч молодых коммунистов. В нашей области также влилось много молодых коммунистов. Решение о кандидате принималось коллегиально, на съезде партии, и только 11 человек проголосовали против, а 300 с лишним проголосовали за Павла Грудинина. Поэтому ответственность несет не персонально Геннадий Зюганов или Петр Алексеенко, ответственность несет вся наша партия. Мы не считаем, что это полный провал. Мы сделаем выводы, будет работать над ошибками и, думаю, та коалиция, которая образовалась вокруг нашего кандидата, Павла Грудинина, будет способствовать дальнейшему улучшению работы нашей партии. В ходе кампании влились новые силы, которые хотят с нами сотрудничать, некоторые хотят вступить в нашу партию, чтобы помогать нашей работе, и мы это только приветствуем. Думаю, здесь не надо посыпать голову пеплом - надо дальше работать, в том числе над ошибками.

Александр Савенко: А я бы еще добавил, что это никаких кадров не хватит, если после каждых выборов в отставку подавать и менять все региональное руководство в партиях. Тем более надо учесть, что Петр Алексеенко работает немногим более года на посту первого секретаря, и это для него была вторая масштабная избирательная кампания, первая была достаточно успешной - если смотреть по цифрам, которые вы получили в прошлом году.

Петр Алексеенко: Я хотел бы еще добавить, тут коснулись Копосова Анатолия Петровича, это уважаемый человек, опытный партийный работник, никакой не приспособленец. Он возглавляет большую организацию «Дети войны», много делает, чтобы решать проблемы, поэтому так огульно обвинять людей тоже нельзя.

Александр Савенко: Раз мы перешли к вопросу о задачах, стоящих перед обкомом компартии в этом году, обозначили губернаторские выборы, задам вопрос на эту тему. В предыдущем эфире мы говорили про различные варианты участия псковских коммунистов в выборах. Насколько я понимаю, возможны разные варианты - и выдвижение собственного кандидата, и поддержка кандидата от другой политической силы. За прошедшее время что-то прояснилось? Какая позиция будет выбрана руководством компартии в Псковской области, федеральным руководством, которое наверняка наблюдает за тем, что здесь происходит? Пришли к однозначному выводу - выдвигать своего или кого-то поддерживать?

Петр Алексеенко: Опыт президентских выборов показал, что одной партии трудно и выдвигать кандидата, и проводить кампанию. Поэтому, скорее всего, мы выдвинем такого кандидата, который устраивал бы не только нас, коммунистов, но и те силы, которые сформировались в ходе этой выборной кампании.

Александр Савенко: Но выдвигать будете вы? Это будет ваш кандидат и вы будете предлагать его поддержать?

Петр Алексеенко: Так у нас устроена система, что нужно пройти муниципальный фильтр, собрать подписи депутатов, нотариально заверить. Мы помним прошлую кампанию - как у нас Лев Маркович недобрал немного человек и сошел с выборной дистанции. Сейчас только «Единая Россия» имеет необходимое количество депутатов, КПРФ и «Справедливая Россия» также могут собрать подписи в полном объеме. Был пример в Новгородской области, когда у коммунистов не было необходимого количества депутатов для прохождения муниципального фильтра, но тут уже администрация помогла, чтобы выборы были конкурентными. А так очень трудно. Поэтому будем выдвигать мы, будем советоваться, обсуждать кандидатуры. Праймериз провести, как нам Сергей Удальцов предложил, - не так просто, это хлопотное и затратное дело. Нужны избирательные участки, комиссии...

Александр Савенко: Но можно сделать проще - Грудинина, по сути, выбирали на праймериз в интернете?

Петр Алексеенко: Да, можно в интернете организовать.

Александр Савенко: У «Единой России», например, возможны разные варианты проведения праймериз, разные модели.

Петр Алексеенко: Ну, у них с кандидатурой понятно. Я хотел бы, пользуясь случаем, обратить на это внимание: эту кандидатуру уже начинают раскручивать - у нас уже везде баннеры висят, наш врио губернатора вместе с Путиным. Я считаю, это уже нарушение равных прав будущих претендентов на пост губернатора. Тут трудно будет конкурировать, но будем выдвигать кандидатов. У нас после пленума ЦК в начале апреля будет свой пленум, областного уровня, мы подведем итоги выборов и уже будем вести разговор о выборах губернатора.

Радиослушатель: Добрый день, меня зовут Ирина. Я хочу высказать мнение по программе «Дети войны». Понятно, что тут речь идет о Великой Отечественной войне, но сколько у нас было войн потом! А эти дети? Программа в таком варианте неактуальна, все уже по возрасту получили инвалидность или какое-то звание. И еще, вот «Народный фронт» у Путина объявлен - я против этого названия, сколько мы будем воевать? Народный контроль лучше ввести повсеместно. Я говорю о том, что те, на кого рассчитана программа «Дети войны», все уже получают льготы или ушли из жизни.

Петр Алексеенко: Я так понимаю, речь о том, чтобы расширить программу. Ирина, не все ушли из жизни. Дети войны - предполагается, это те, кто был в детском возрасте в период Великой Отечественной войны. Это 1928 - 1945 годы рождения. Эти люди, которым пришлось перенести тяжесть войны, и затем на их плечи легло восстановление народного хозяйства. Как оказалось, у этих людей пенсии не очень большие. Поэтому, говоря об этой категории, мы предполагаем, что нужно внести изменения в законодательство приравнять их к участникам Великой Отечественной войны, чтобы они пользовались теми же льготами. Все, кто участвовал в других войнах, - они получают соответствующие льготы или преференции.

Александр Савенко: Возвращаемся к разговору о губернаторских выборах. Что касается конкретных имен. Вы ранее говорили о том, что, по всей видимости, кандидат от компартии на губернаторские выборы будет достаточно молодой член КПРФ. Я даже называл несколько фамилий - предполагал, что это может быть псковский коммунист Дмитрий Михайлов, или Аркадий Мурылев, вспоминал великолукского коммуниста Сосновского. Сейчас какая-то определенность в этом смысле лично у вас появилась? Кто-то из этих или других молодых коммунистов Псковской области проявил себя за последнее время?

Петр Алексеенко: К этим молодым коммунистам можно добавить те фамилии, которые возникнут в ходе обсуждения, возможно, это будут люди, которые не являются членами партии.

Александр Савенко: Например?

Петр Алексеенко: Мы готовы рассматривать все кандидатуры, которые будут нам предложены.

Александр Савенко: А сами сейчас не готовы сказать, с кем контактируете, кто мог бы?

Петр Алексеенко: Контактируем со многими. Заявился Виктор Широбоков.

Александр Савенко: Это руководитель избирательного штаба Ксении Собчак в Псковской области, и да, он пришел вчера на ваш митинг неслучайно.

Петр Алексеенко: Да, он был на митинге и собирался участвовать в обсуждении кандидатов от КПРФ. Могут быть и другие кандидатуры. Но решение будет приниматься коллективно, не в узком кругу - нам еще конференция в апреле предстоит. Так что могут и другие имена возникнуть.

Радиослушатель: Здравствуйте, меня зовут Александр. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, чем руководствуется народ, который голосует за Путина? Псковская область в ужасном экономическом состоянии, экономика Псковской области «развивается» по типу «сколько дадут денег, если дадут». Мы на первом месте по нищете. По всем показателям Псковская область на последних местах. Я не понимаю народ, ведь это работа Путина. Почему они пошли за него голосовать?

Александр Савенко: Спасибо, Александр, вопрос понятен. Чем руководствовался наш народ, голосуя за Путина?

Петр Алексеенко: Это надо спросить у народа. Действительно, мы видели, как велась эта агитация, и наши СМИ, конечно, агитировали за одного кандидата. Народ пока еще верит тому, что показывают по телевизору и пишут в газетах.

Александр Савенко: Вы думаете, что причина вот так проста - поскольку не было равных условий?

Петр Алексеенко: Смотрите, по явке еще. Вот все говорят - «обеспечили большую явку». Не секрет, как эта явка обеспечивалась. У меня есть знакомые, которые работают в администрации, в бюджетных учреждениях, и я знаю, как им «советовали» сходить на выборы, отметиться, доложить кому-то, своих знакомых пригласить - и за них отчитаться... Вот Иркутская область - там губернатор коммунист, Сергей Левченко. Там явка 50%, и не было такого принуждения. И за Грудинина процент вышел выше, чем в других регионах. А в районах, где трудно найти работу и в основном рабочие места бюджетные, люди боятся потерять работу, поэтому так и голосуют, не думая.

Александр Савенко: Но есть же и другие примеры, если мы не будем говорить только о президентских выборах в это воскресенье. Вы назвали пример губернатора от вашей партии, депутатов избирают - представителей компартии. Я это к тому, что если серьезно подходить к процессу...

Петр Алексеенко: Может, мы недостаточно агитировали - не до всех дошли, не со всеми встретились и не всем рассказали о нашем кандидате, так что все это надо принять как должное.

Александр Савенко: Все эти ошибки и уроки избирательной кампании...

Петр Алексеенко: ... будем учитывать на будущее, конечно. Одна кампания закончилась - вторая уже начинается.

Александр Савенко: Готовы как-то сейчас обозначить какие-то конкретные мероприятия - что сейчас планируется делать в рамках губернаторской кампании? По крайней мере, что касается выбора кандидата от вас. Пройдет апрель - а дальше что?

Петр Алексеенко: Дальше нам необходимо разрабатывать нашу программу, программу кандидата - что мы предложим нашему населению, нашей области, чтобы жить достойно, чтобы дальше работать, выживать в этих условиях. Есть примеры - опять же, Иркутская область. Говорят, не дадут работать коммунисту, но практика показывает - работать можно. Главное, чтобы намеченные планы выполнялись, чтобы коррупцию искоренить, об этом все претенденты и кандидаты говорили. Даже Путин об этом говорил в своем послании Федеральному Собранию. Но над этим как-то плохо работают, мы знаем и в нашей области такие негативные явления. Нужна нормальная программа, нужно как можно больше организовать встреч с избирателями и довести до населения, что действительно в нашей области можно жить лучше.

Александр Савенко: И последний у меня вопрос: что касается губернаторских выборов 2018 года, следует ли нам ожидать, что этот тактический предвыборный союз коммунистов и «Справедливой России», а также других политических сил, будет сохранен? Или это осталось в прошлом, и на губернаторские выборы коммунисты пойдут без этих союзников?

Петр Алексеенко: Мы пока не знаем планов «Справедливой России», на этих выборах они поддерживали Путина. Может, они сами будут выдвигаться. С ЛДПР, конечно, союза уже не будет - Минаков заявил о своей позиции. В основном мы надеемся на общественно-политические силы, которые не являются парламентскими партиями, у которых не будет своего кандидата и которые готовы с нами сотрудничать, совместно выдвигать кандидатуры и работать.

Александр Савенко: С нами был Петр Алексеенко, первый секретарь Псковского обкома КПРФ, руководитель фракции КПРФ в региональном парламенте. Благодарю, что нашли врем и ответили на мои вопросы и вопросы радиослушателей. Надеюсь вскоре вновь увидеть вас в этой студии с более конкретным и подробным рассказом о том, что происходит в псковском отделении компартии накануне губернаторских выборов.

Петр Алексеенко: Спасибо и вам за предоставленную возможность донести нашу точку зрения до населения.