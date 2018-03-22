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Политика

Александр Козловский стал одним из авторов закона о противодействии терроризму

23.03.2018 16:12|ПсковКомментариев: 9

Сегодня Государственная Дума во втором чтении приняла поправки в федеральный закон «О противодействии терроризму», одним из авторов которого стал депутат от Псковской области Александр Козловский. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе парламентария.

«Эти поправки направлены на совершенствование деятельности в сфере профилактики терроризма, минимизации и ликвидации последствий его проявлений, - пояснил он. - Законопроектом предполагается, что по решению президента Российской Федерации в субъектах Российской Федерации могут формироваться органы, обеспечивающие взаимодействие федеральной, региональной и местной власти при осуществлении ими антитеррористических мероприятий на местном уровне».

Как отметил парламентарий, в настоящее время антитеррористические комиссии создаются на усмотрение главы муниципального образования. Четкого законодательного закрепления правового положения таких комиссий нет. Между тем именно на антитеррористические комиссии возлагается серьезная обязанность по проведению антитеррористических мероприятий: это и профилактика, это и устранение последствий таких проявлений, это и просвещение жителей, это и принятие мер по обеспечению антитеррористической защищенности объектов муниципальной собственности.

«Сфера деятельности у АТК большая, а определенного правового положения, в соответствии с которым они могли бы действовать, до сих пор нет, - отметил Александр Козловский. - А ведь безопасность людей в современном мире выходит на первое место. Мы видим, какие теракты сотрясают Европу. Наши граждане должны быть защищены, любую ситуацию легче предупредить, чем потом пытаться с ней бороться».

Кроме того, отметил Александр Козловский, вопросы совместных действий в сфере безопасности будут подняты и на совместном заседание комиссии Парламентского Собрания союзного государства Россия-Белоруссия. Оно пройдет 9-10 апреля в Великих Луках.
 

Теги: #терроризм
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 9Версия для печати
 

 
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