Политика

Вбросы на прошедших выборах были не только в пользу кандидата от власти - Памфилова

Глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что вбросы на выборах президента 18 марта в нескольких случаях были не в пользу кандидата от власти, сообщает «Интерфакс».

«У нас есть информация, по крайней мере, в нескольких случаях, по-моему, в том числе и в Люберцах, что вбросы были не в пользу кандидата от власти, а в пользу другого кандидата», - сказала Э.Памфилова в интервью программе «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой, выложенное на сайте телеканала НТВ.

«Я не понимаю, чем руководствовались эти люди, которые занимались вбросами. Их очень немного, но у каждого были разные причины», - отметила Э.Памфилова.

Она добавила, что нарушения были выявлены «благодаря системе беспрецедентной прозрачности», которую создал Центризбирком.

По данным ЦИК, которые были озвучены на подведении итогов выборов, из-за нарушений недействительными признаны итоги голосования на 14 избирательных участках в девяти регионах - Республике Дагестан, Краснодарском крае, Волгоградской, Кемеровской, Московской, Нижегородской и Тюменской областях, Москве, Ханты-Мансийском автономном округе, - а также на одном участке в Австралии.