Политика

Начинается видеотрансляция программы «Особое мнение» с Львом Шлосбергом

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Особое мнение», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM).

Гость студии – руководитель Псковского регионального отделения партии «Яблоко», депутат Псковского областного Собрания Лев Шлосберг. Ведущий эфира Александр Савенко побеседует с ним об итогах президентских выборов, позициях «Яблока» в преддверии старта выборов губернатора Псковской области и на другие актуальные темы общественно-политической повестки.

Вопросы гостю студии можно задать по телефону прямого эфира 56-73-72.

Трансляция завершена.