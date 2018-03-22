Политика

Лев Шлосберг не исключает отмены президентских выборов в России

Руководитель Псковского регионального отделения партии «Яблоко», депутат Псковского областного Собрания Лев Шлосберг не исключает отмены президентских выборов в России. Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове».

«Путин - это пожизненный руководитель России. Я не удивлюсь, что президентские выборы просто отменят», - отметил он.

«Нас ждут серьезные изменения государственного устройства России, которые обеспечат пожизненное правление Путина», - добавил политик.

Главным результатом прошедшей выборной кампании Лев Шлосберг назвал окончательное формирование «путинской России». «Это очень своеобразное состояние государства и общества, когда гражданские права, уважение к ценности человеческой жизни и ценность судьбы одного человека являются ничтожными», - сказал он.