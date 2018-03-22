Политика

Почти две трети подписей придется искать «на стороне» псковским «яблочникам», чтобы попасть на губернаторские выборы

Почти две трети подписей потребуется собирать псковским «яблочникам» у депутатов из других партий и самовыдвиженцев для прохождения «муниципального фильтра» на предстоящих выборах губернатора Псковской области. Соответствующие расчеты руководитель Псковского регионального отделения партии «Яблоко», депутат Псковского областного Собрания Лев Шлосберг представил в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове».

«Прохождение "муниципального фильтра" - это задача политика, выходящего на выборы. На сегодняшний день "Яблоко" обладает большим количеством депутатов в большем числе муниципалитетов, чем в 2014 году, когда мы впервые пытались пройти "муниципальный фильтр". Тогда мы сумели собрать 149 подписей из 157 необходимых. Не хватило 8, причем, из 5 разных районов. Сейчас у нас есть депутаты в 19 муниципалитетах из 26», - отметил парламентарий.

По словам Льва Шлосберга, «Яблоку» понадобится «изрядное» количество подписей городских и сельских депутатов. «Я полагаю, что наш запас необходимо увеличить в 2,5 - 3 раза. "Муниципальный фильтр" составит от 100 до 110 подписей в зависимости от числа действующих депутатов. У "Яблока" сегодня есть 38 мандатов, соответственно, нам нужно умножиться почти на 3», - сказал политик.

«Если ничего не изменится, муниципальный фильтр вы пройти не сможете», - отметил исходя из представленных данных ведущий программы Александр Савенко. На это Лев Шлсоберг напомнил, что в 2014 году у «яблочников» было 22-23 депутата в 12 районах, тем не менее им удалось собрать 149 подписей. «Это были личные отношения с людьми, и это был не вопрос отношений партий», - сказал он.

«Сейчас "Яблоко" в большей степени готово, чем тогда. Насколько жестко будет вести себя власть, будет ли она мешать нам так же, как в 2014 году, или не будет мешать, мы узнаем по факту избирательной кампании. Совершенно очевидно, что сбор подписей - это вопрос личных переговоров с депутатами в первую очередь и во вторую очередь - с политическими партиями», - сказал депутат.

Также Лев Шлосберг добавил, что «Яблоко» не выступает против возможных коалиций между политическими силами накануне предстоящих выборов. «Насколько я понимаю, все политическим партии Псковской области находятся в процессе осознания своих возможностей и перспектив. На мой взгляд, коалиции политических партий вокруг тех или иных кандидатов в губернаторы Псковской области возможны, потому что это выборы мажоритарные и коалиция партий вокруг внятной социально-экономической программы возможна, если политические вопросы уходят на второй план, а социально-экономические выходят на первый. Я не исключаю, что такие коалиции с нашим участием или без нашего участия могут появиться. Мы не возражаем против коалиций с другими политическими силами, но это вопрос единой политической платформы по развитию Псковской области», - заключил Лев Шлосберг.

Добавим, что на днях политик, комментируя создание Псковского регионального народного совета, заявил, что «Яблоко» готово вступать в коалицию только со своими избирателями.