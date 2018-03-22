Политика

Серьезные политические деятели заранее готовили свои портфели к старту выборов губернатора Псковской области - Виктор Остренко

«Все серьезные политические деятели заранее готовили свои портфели и другие возможные инструменты к старту выборов губернатора Псковской области», - отметил в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» высказал вице-спикер Псковского областного Собрания Виктор Остренко.

При этом он считает, что, «если человек, который серьезно относится к своей деятельности в общественно-политической сфере, разбрасывается желаниями участвовать в тех или иных политических кампаниях, это неправильно». «Не будем давать оценочных суждений, но это вопрос, который относится к компетенции самого политического блока, который занимается выборами. Важный момент в том, что нельзя начинать выборную кампанию за считанные месяцы. Избирательная кампания начинается сразу же после завершения предыдущей, и нужно понимать, что каждый день по мере приближение выборов - это дорогой ресурс, которым стоит эффективно распоряжаться», - полагает Виктор Остренко.

Все остальное, отметил он, - это внешний фактор, который влияет на твою позицию в рейтинге претендентов на выборную должность. «18 марта прошло, и теперь основная повестка перемещается в плоскость губернаторских выборов. И надо понимать, что все серьезные политические деятели заранее готовили свои портфели и возможные инструменты к старту. Сегодня идет подготовительный этап, в ходе которого у «Единой России» будет возможность определиться с кандидатурой, которую мы будем поддерживать», - пояснил вице-спикер областного Собрания. Виктор Остренко сообщил, что кандидата в губернаторы «единороссы» определят посредством предварительного внутрипартийного голосования. Модель его проведения будет доведена федеральным руководством партии позже.

При этом Виктор Остренко подчеркнул, что «Единая Россия» будет участвовать в губернаторских выборах не ради того, чтобы сыграть в «Царя горы». «Наша самоцель - не победа на выборах, а избрание такого человека, который будет качественно выполнять функции руководителя региона и приводить задачи, стоящие перед регионом, в ощутимо эффективное состояние», - резюмировал гость студии.