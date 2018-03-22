Политика

Виктор Остренко: Действующие главы районов, где в сентябре пройдут выборы, должны решить, готовы ли они продолжать свою деятельность

«Задача действующих глав районов Псковской в преддверии сентябрьских муниципальных выборов — определиться, готовы ли они продолжать свою деятельность или предпочтут уступить свой пост кому-то другому», - отметил в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» вице-спикер Псковского областного Собрания Виктор Остренко, озвучивая планы «Единой России» на предстоящий избирательный цикл.

Напомним, наряду с губернаторскими выборами в сентябре в Псковской области пройдут выборы глав семи районов. «В каждом районе наша партия будет участвовать в выборах. Везде будем проводить праймериз, будем привлекать достаточно широкий круг участников, обращаться к партнерам из общественных организаций и к политическим союзникам за помощью в адекватной оценке возможностей и электорального веса того или иного кандидата», - рассказал о планах Виктор Остренко.

Кроме того, он подчеркнул, что для каждого действующего главы района, где пройдут выборы нового руководителя, важен момент самоопределения — будет он продолжать свою деятельность в должности главы или уступит ее кому-то другому. «Первые выигранные выборы — это аванс, кредит доверия, а вторые — это уже содержательная оценка периода, который избранный глава находился у руководства муниципальным образованием. Поэтому перед действующими главами стоит задача самоопределения готовности продолжать эту деятельность. Это непростая работа, а зачастую неблагодарная», - резюмировал Виктор Остренко.