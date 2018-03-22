Политика

Псковское областное Собрание и администрация региона сохранили прежний вектор конструктивного взаимодействия - Виктор Остренко

Псковское областное Собрание и администрация Псковской области сохранили прежний вектор конструктивного взаимодействия, сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» вице-спикер Псковского областного Собрания Виктор Остренко, комментируя, насколько изменился формат взаимоотношений между исполнительной и представительной ветвью власти региона с приходом Михаила Ведерникова на пост врио губернатора.

«Особых различий во взаимодействии я не почувствовал в хорошем смысле этого слова. У нас слаженная работа в организации процесса. Есть понимание, как должно происходить взаимодействие двух ветвей власти, понимание, что мы должны оперативно обмениваться информацией. Подходы, которые были организованы ранее на стадии взаимодействия администрации и областного Собрания, находят понимание и сейчас», - пояснил Виктор Остренко.

«Работа в органах власти должна строиться так, чтобы мы понимали, что за плечами каждого чиновника и депутата стоят конкретные люди. Принимая те или иные решения, мы должны семь раз отмерить и один отрезать», - подчеркнул гость студии.

Приход на пост врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова он назвал «серьезным личностным испытанием». «Он был назначен осенью, в трудную минуту для региона, и надо отдать должное, что сегодня планово организована работа, четко выстроенное взаимодействие, есть понимание задач на ближайшую перспективу, - констатировал Виктор Остренко. - Мне кажется, характер его взаимодействия с федеральной властью и преемственность прежней администрации и нынешней демонстрируют определенные "плюсы", которые позволяют региону решать вопросы, в том числе по привлечению федеральных средств, реализации намеченных проектов и завершению существенно важных инфраструктурных объектов».

Кроме того, Виктор Остренко отметил, что в деятельности Михаила Ведерникова «нет даже намека на ярко выраженные провалы и неспособность управлять регионом».