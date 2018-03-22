Политика

Александр Котов призвал депутатов фракции «Единой России» принять активное участие в предстоящей избирательной кампании

Принять активное участие в предстоящей избирательной кампании призвал депутатов фракции «Единой России» в Псковском областном Собрании секретарь регионального отделения партии Александр Котов. С такой просьбой к парламентариям он обратился в ходе заседания фракции 28 марта, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии.

«Мы как депутаты Псковского областного Собрания фракции «Единой России» будем принимать активное участие в этих выборах – и у себя в избирательных округах, и в целом по региону. Прошу вас тесно работать с секретарями местных отделений Партии, - сказал Александр Котов. - Процедура нам знакомая, мы ее неоднократно проходили, прошу всех принять в этом активное участие. Мы должны провести предстоящую избирательную кампанию на высоком организационном уровне».

Он напомнил, что в сентябре пройдут выборы губернатора Псковской области, довыборы в ПОСД по одномандатному избирательному округу №12, выборы глав Стругокрасненского, Красногородского, Опочецкого, Великолукского, Псковского, Локнянского и Невельского районов, ряд довыборов в собрания депутатов сельских и городских поселений, в Собрание депутатов Локнянского района.

Спикер сообщил, что 30 марта состоится заседание политсовета псковского отделения «Единой России», на котором будет рассмотрен вопрос о назначении предварительного голосования по определению кандидатов от партии для последующего выдвижения на выборах. В муниципалитетах оно будет проводиться по первой модели, когда избирателями являются все россияне, обладающие избирательным правом, а кандидатами могут стать не только члены «Единой России», но и беспартийные граждане. Единый день предварительного голосования пройдет 3 июня.

Другая модель будет выбрана для предварительного голосования по выборам главы псковского региона. «Кандидаты на должность губернатора в рамках предварительного голосования обязаны провести встречи не менее чем с 50% секретарей местных и первичных отделений партии. Затем проводится партийная конференции регионального отделения «Единой России», на которой потенциальные кандидаты на участие в предварительном голосовании заносятся в списки для тайного голосования. И в этом случае само предварительное голосование является процедурой выдвижения от регионального отделения партии на выборах губернатора Псковской области», - пояснил Александр Котов.

Он отметил, что со 2 по 11 июня депутаты областного Собрания должны назначить дату выборов губернатора и довыборов в региональный парламент, приняв соответствующее постановление. В этой связи Александр Котов предложил рассмотреть на Совете Собрания вопрос о проведении сессии не в мае, а несколько позже - 5 июня.