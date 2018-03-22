Политика

Виктор Дуля заявил о позиции псковских коммунистов по прошедшим выборам и назвал их «самыми грязными в истории России»

«Самыми грязными в истории России» назвал прошедшие выборы президента член фракции КПРФ Виктор Дуля в ходе выступления перед рассмотрением основной повестки сессии Псковского областного Собрания, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Закончились президентские выборы, по всей стране идет разбор результатов голосования в основном за Путина, который получил немыслимое количество голосов - более 76%. Несмотря на официальную версию, эти выборы были самыми грязными в истории России, и результаты их подтасованы. Тон нарушениям норм российского законодательства задал сам Путин», - высказался коммунист. Среди нарушений действующего главы государства, которые были проигнорированы ЦИКом, Виктор Дуля назвал перенос послания Федеральному Собранию, неучастие в дебатах, отсутствие программы и неуход в отпуск. «Как видно, Путину вообще нечего было сказать избирателям. В прошлые президентские выборы он объявил 11 основополагающих задач, 10 из которых не были выполнены. Такая ситуация со стороны главы государства совершенно недопустима», - отметил депутат.

Особое внимание Виктор Дуля обратил на кампанию, которая, на его взгляд, велась против кандидата от КПРФ Павла Грудинина. «Ни счетов, ни золота до сих пор не обнаружено, но никто до сих пор не извинился», - сказал он. Также он добавил, что ЦИК отказался от пересчета бюллетеней из КОИБов. «Если результаты выборов не были фальсифицированы, то такая проверка лишь подтвердила бы их легитимность», - считает парламентарий.

Кампания против Грудинина велась, по словам Виктора Дули, и в Псковской области. Он рассказал про изъятие компьютеров якобы в рамках дел об экстремизме и незаконных обысках в штабе Грудинина в Пскове.

«Избрание Путина не сулит стране ничего путного, его тяжелейшие просчеты во внешней политике оставили Россию без союзников. Россия в блокаде, ее обвиняют во всех грехах. Что касается внутренней политики, то народ продолжает нищать, снижается рождаемость, здоровье нации под угрозой. Мы с вами не можем принять нужные законы, потому что нет денег. Не следует питать иллюзий по поводу избрания нового старого президента, нужно быть готовыми вновь потуже затянуть пояса», - заключил коммунист.