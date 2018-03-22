Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Спецпроект «Ипотека. Личный опыт»
Renault: широкий спектр акций в марте
ТОП-3 женских сапог на снегокашу
Весенние скидки на шубы
Сколько стоит квартира? Узнайте бесплатно!
Мама, купи тушенку!
Бизнес молодых лонгрид
Кубок по бодибилдингу 31 марта в Пскове
Circle K приходит на смену Statoil
Информационные стенды таблички, вывески
Телефон прямого эфира 56-73-72
На страже интересов округа №15
ещё Политика 22.03.2018 13:4928 «Друзья мои, не ясен наш союз» 29.03.2018 12:080 Сведения от политических партий о поступлении и расходовании средств представляются в Избирательную комиссию Псковской области по новой форме 29.03.2018 11:397 Виктор Дуля заявил о позиции псковских коммунистов по прошедшим выборам и назвал их «самыми грязными в истории России» 28.03.2018 19:5812 Александр Котов призвал депутатов фракции «Единой России» принять активное участие в предстоящей избирательной кампании 28.03.2018 15:520 «Дом Советов» с Виктором Остренко. ВИДЕО 28.03.2018 15:201 Псковское областное Собрание и администрация региона сохранили прежний вектор конструктивного взаимодействия - Виктор Остренко
Самое популярное 26.03.2018 18:0054 «Дневной дозор»: Трагедия в Кемерово: что с ТЦ в Пскове? 26.03.2018 12:0041 Птицефабрика «Псковская» продается по рекордно низкой цене 27.03.2018 14:4632 Сотрудники Псковской ГРЭС семьями покидают Дедовичи 26.03.2018 12:1323 Скончался бывший главврач псковской поликлиники №3 Александр Антипьев 27.03.2018 14:4716 В Псковской области вводится карантин по гриппу и ОРВИ
 
Политика

Виктор Дуля заявил о позиции псковских коммунистов по прошедшим выборам и назвал их «самыми грязными в истории России»

29.03.2018 11:39|ПсковКомментариев: 7

«Самыми грязными в истории России» назвал прошедшие выборы президента член фракции КПРФ Виктор Дуля в ходе выступления перед рассмотрением основной повестки сессии Псковского областного Собрания, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Закончились президентские выборы, по всей стране идет разбор результатов голосования в основном за Путина, который получил немыслимое количество голосов - более 76%. Несмотря на официальную версию, эти выборы были самыми грязными в истории России, и результаты их подтасованы. Тон нарушениям норм российского законодательства задал сам Путин», - высказался коммунист. Среди нарушений действующего главы государства, которые были проигнорированы ЦИКом, Виктор Дуля назвал перенос послания Федеральному Собранию, неучастие в дебатах, отсутствие программы и неуход в отпуск. «Как видно, Путину вообще нечего было сказать избирателям. В прошлые президентские выборы он объявил 11 основополагающих задач, 10 из которых не были выполнены. Такая ситуация со стороны главы государства совершенно недопустима», - отметил депутат.

Особое внимание Виктор Дуля обратил на кампанию, которая, на его взгляд, велась против кандидата от КПРФ Павла Грудинина. «Ни счетов, ни золота до сих пор не обнаружено, но никто до сих пор не извинился», - сказал он. Также он добавил, что ЦИК отказался от пересчета бюллетеней из КОИБов. «Если результаты выборов не были фальсифицированы, то такая проверка лишь подтвердила бы их легитимность», - считает парламентарий.

Кампания против Грудинина велась, по словам Виктора Дули, и в Псковской области. Он рассказал про изъятие компьютеров якобы в рамках дел об экстремизме и незаконных обысках в штабе Грудинина в Пскове.

«Избрание Путина не сулит стране ничего путного, его тяжелейшие просчеты во внешней политике оставили Россию без союзников. Россия в блокаде, ее обвиняют во всех грехах. Что касается внутренней политики, то народ продолжает нищать, снижается рождаемость, здоровье нации под угрозой. Мы с вами не можем принять нужные законы, потому что нет денег. Не следует питать иллюзий по поводу избрания нового старого президента, нужно быть готовыми вновь потуже затянуть пояса», - заключил коммунист.

Пресс-портрет
Путин Владимир Владимирович Дуля Виктор Федорович
Теги: #выборы президента #Выборы 2018
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 7Версия для печати
 

 
опрос
В России стартовала досрочная сдача ЕГЭ. Каково ваше отношение к Единому государственному экзамену?
В опросе приняло участие 763 человека
Лента новостей
Последние новости
29.03.2018, 12:300 У Telegram отключилось питание серверов 29.03.2018, 12:280 Число членов профсоюзов СЗФО, отдохнувших в профсоюзных санаториях Псковской области, выросло в два раза 29.03.2018, 12:270 До 5 лет лишения свободы грозит опочанину за пощечину полицейскому 29.03.2018, 12:260 Псковские музеи перевыполнили указ президента по увеличению посещаемости - Жанна Малышева
29.03.2018, 12:200 Псковский врач: Не надо стесняться пользоваться маской 29.03.2018, 12:191 Состоянием дома на Народной, 25 обеспокоена заместитель главы города Пскова Елена Полонская 29.03.2018, 12:171 Почему Псковский музей-заповедник пока не может получить статус федерального, рассказала Жанна Малышева 29.03.2018, 12:140 240 часов обязательных работ назначили пустошанке за продажу разбавленного спирта
29.03.2018, 12:080 Сведения от политических партий о поступлении и расходовании средств представляются в Избирательную комиссию Псковской области по новой форме 29.03.2018, 12:041 Галина Неваленная: Катастрофической заболеваемости гриппом и ОРВИ в Пскове нет 29.03.2018, 12:030 В Пскове сотрудники ОМОН задержали граждан с признаками наркотического опьянения 29.03.2018, 12:020 В псковских музеях перевыполнены «дорожные карты» по росту зарплат
29.03.2018, 11:592 Псковские врачи предлагают продлить школьные каникулы в связи с заболеваемостью гриппом и ОРВИ 29.03.2018, 11:491 Telegram обрушился в России и во всем мире 29.03.2018, 11:421 С 29 марта в Псковской области запрещен выход и выезд на лед 29.03.2018, 11:401 Красногородская прокуратура заставила местное предприятие ЖКХ доплатить сотруднику за дополнительную работу
29.03.2018, 11:397 Виктор Дуля заявил о позиции псковских коммунистов по прошедшим выборам и назвал их «самыми грязными в истории России» 29.03.2018, 11:3715 Система подвоза школьников в Псковской области полна нарушений, ее нужно менять - Лев Шлосберг 29.03.2018, 11:360 Огонь, SKA-RoCk и медные трубы: продолжаем знакомство с участниками «Треугольного дня» в клубе TIR 29.03.2018, 11:330 Выставка «КуклоМания» открывается в псковской галерее «Цех»
29.03.2018, 11:274 В Пскове скорая ежедневно ездит к пациентке с инсультом, чьи родственники отказались от ее госпитализации 29.03.2018, 11:210 В «Модный приговор» привела беда - великолучанка об участии в популярной программе 29.03.2018, 11:200 По иску красногородской прокуратуры суд отстоял жилищные права сироты 29.03.2018, 11:196 Количество вызовов скорой помощи в Пскове в сутки в период эпидподъема заболеваемости достигает 265
29.03.2018, 11:110 Сессия Псковского областного Собрания началась с минуты молчания в память о погибших в Кемерове 29.03.2018, 11:100 В конце апреля в Пскове пройдет Фестиваль русской музыки 29.03.2018, 11:040 В Великих Луках подожгли «шестерку» 29.03.2018, 11:030 Члены координационного совета по демографической политике Пскова подвели итоги 2017 года
29.03.2018, 10:591 Великолучанке полгода продолжали начислять коммунальные услуги за квартиру, из которой ее переселили 29.03.2018, 10:580 «Сообразим на троих»: О трагедии в Кемерове... 29.03.2018, 10:5623 Главврач Псковской станции скорой помощи прокомментировал появившиеся в Сети видео, где сотрудники волоком тащат мужчину в машину 29.03.2018, 10:527 Дом Софьи Перовской и усадьбу Журавлевых собираются выставить на продажу в Пскове
29.03.2018, 10:460 Житель Опочецкого района осужден за пьяное ДТП 29.03.2018, 10:299 4,6 млн рублей могут добавить на ремонт дворов Пскова в 2018 году 29.03.2018, 10:180 В Великих Луках угнали автомобиль «Киа» стоимостью 500 тысяч рублей 29.03.2018, 10:110 К условному сроку приговорили жителя Бежаницкого района, который похитил с дачного участка туи и можжевельник
29.03.2018, 10:081 Более 70 работников порховской больницы остались без компенсаций за работу в сверхурочное время 29.03.2018, 10:071 Бдительная великолукская пенсионерка оставила без денег мошенников, пытавшихся ее обмануть 29.03.2018, 10:014 Псковичка стала чемпионкой Европы по всестилевому каратэ 29.03.2018, 09:590 Водитель «Лады Гранта» не пропустил фуру в Себежском районе и оказался в больнице
29.03.2018, 09:510 В Невеле мужчина попал в больницу с термическими ожогами после пожара в квартире 29.03.2018, 09:432 Детские забеги состоятся в Пскове накануне Третьего Псковского марафона 29.03.2018, 09:400 Пенсионный фонд подвел итоги переходной кампании 2017 года 29.03.2018, 09:350 В Пскове завершились финальные соревнования десятой областной Спартакиады учащихся по баскетболу
29.03.2018, 09:220 Псковичей приглашают на встречу с писателем, почетным гостем Недели детской и юношеской книги Тимуром Максютовым 29.03.2018, 09:060 Интернет-трафик в сетях Tele2 в Псковской области увеличился в 2 раза 29.03.2018, 09:050 В субботу ФК «Луки-Энергия» сыграет с белорусской «Оршей» 29.03.2018, 08:560 В Великих Луках прошла онлайн-конференция в рамках проекта «Единство молодежи - единство страны»
29.03.2018, 08:422 Москвичка пострадала в ДТП на трассе в Великолукском районе 29.03.2018, 08:2416 Число посещающих Украину россиян уменьшилось в 10 раз 29.03.2018, 08:0630 МИД РФ предложил закрыть посольство США в Санкт-Петербурге 29.03.2018, 08:034 Аналитики спрогнозировали рекордное снижение инфляции в России
29.03.2018, 07:1123 Вопрос о должностном соответствии директора «Банно-прачечного комбината» Пскова поставил Олег Брячак 28.03.2018, 22:1723 Уральские работники культуры не стали отменять банкет, несмотря на национальный траур 28.03.2018, 22:023 Видео с «курящей» слонихой озадачило ученых 28.03.2018, 21:547 Microsoft запретит пользователям материться
28.03.2018, 21:4414 Блогер Илья Варламов задержан в центре Москвы 28.03.2018, 21:0710 Переговоры о возобновлении авиасообщения России и Египта запланированы на конец весны - начало лета 28.03.2018, 20:5218 Новую серию картин об Арине Родионовне создал петербургский-псковский-михайловский художник Игорь Шаймарданов 28.03.2018, 20:378 Работу по установке детских площадок нужно оплачивать только после того, как ее качество проверит КСП Пскова - Олег Брячак
28.03.2018, 20:227 Почти 130 команд из России и Эстонии приняли участие в региональном турнире «Робо-2018» 28.03.2018, 20:082 Как избежать пожара, рассказали жителям дновского поселка Дачное 28.03.2018, 19:5812 Александр Котов призвал депутатов фракции «Единой России» принять активное участие в предстоящей избирательной кампании 28.03.2018, 19:534 Великолукская епархия вместе со всей страной скорбит о невинно погибших в Кемерове - епископ Сергий
28.03.2018, 19:4334 Уборка Пскова должна производиться муниципальными предприятиями и быть под контролем - Олег Брячак 28.03.2018, 19:380 Вечер памяти, посвященный хореографам Сокольским, прошел в Великих Луках 28.03.2018, 19:2674 Украинский пранкер Вольнов, сообщивший о сотнях погибших на пожаре в Кемерове, объявлен в международный розыск 28.03.2018, 19:150 Как получить сведения о недвижимости, напоминает псковский Росреестр
28.03.2018, 19:082 «Газель» и ЗАЗ «Шанс» столкнулись на улице Леона Поземского в Пскове 28.03.2018, 19:001 Псковичам напоминают о возможности получить справку об отсутствии судимости в электронном виде 28.03.2018, 18:4915 Сотни великолучан пришли на набережную Ловати почтить память погибших в Кемерове 28.03.2018, 18:4511 Коммунисты внесли в Госдуму законопроект о прогрессивной шкале НДФЛ
28.03.2018, 18:345 Правильные действия при пожаре минимизируют его последствия, напоминает МЧС жителям Псковской области 28.03.2018, 18:260 Информационный день для НКО устраивает псковский Центр устойчивого развития 5 апреля 28.03.2018, 18:190 Пути развития инфраструктуры связи в Псковской области обсуждались на встрече Михаила Ведерникова и министра связи РФ Николая Никифорова 28.03.2018, 18:075 Сложную ситуацию на рынке молочной продукции обсудили депутаты Псковского областного Собрания
Читать всё
© Псковская Лента Новостей, 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru