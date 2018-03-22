Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Бизнес молодых лонгрид
Весенние скидки на шубы
Сколько стоит квартира? Узнайте бесплатно!
Спецпроект «Ипотека. Личный опыт»
Circle K приходит на смену Statoil
Renault: широкий спектр акций в марте
Кубок по бодибилдингу 31 марта в Пскове
Мама, купи тушенку!
ТОП-3 женских сапог на снегокашу
На страже интересов округа №15
Информационные стенды таблички, вывески
Телефон прямого эфира 56-73-72
ещё Политика 22.03.2018 13:4928 «Друзья мои, не ясен наш союз» 29.03.2018 12:378 Госдума не поддержала предложение признать деятельность Горбачева и Ельцина антинародной 29.03.2018 12:080 Сведения от политических партий о поступлении и расходовании средств представляются в Избирательную комиссию Псковской области по новой форме 29.03.2018 11:399 Виктор Дуля заявил о позиции псковских коммунистов по прошедшим выборам и назвал их «самыми грязными в истории России» 28.03.2018 19:584 Александр Котов призвал депутатов фракции «Единой России» принять активное участие в предстоящей избирательной кампании 28.03.2018 15:520 «Дом Советов» с Виктором Остренко. ВИДЕО
Самое популярное 26.03.2018 18:0054 «Дневной дозор»: Трагедия в Кемерово: что с ТЦ в Пскове? 26.03.2018 12:0041 Птицефабрика «Псковская» продается по рекордно низкой цене 27.03.2018 14:4632 Сотрудники Псковской ГРЭС семьями покидают Дедовичи 26.03.2018 12:1323 Скончался бывший главврач псковской поликлиники №3 Александр Антипьев 27.03.2018 14:4716 В Псковской области вводится карантин по гриппу и ОРВИ
 
Политика

Госдума не поддержала предложение признать деятельность Горбачева и Ельцина антинародной

29.03.2018 12:37|ПсковКомментариев: 8

Госдума отказалась поддержать фракцию ЛДПР и признать не соответствующей интересам страны и граждан президентство Михаила Горбачева и Бориса Ельцина.

Большинство депутатов отказалось поддержать на заседании в четверг проект заявления Госдумы «О признании политической деятельности президента СССР М.С.Горбачева и первого президента РФ Б.Н.Ельцина антинародной», пишет «Интерфакс».

«Текст (проекта заявления - ИФ) нормальный, средней упитанности», - аргументировал необходимость принятия заявление лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский. По его словам, оценки в проекте заявления «предельно мягкие», «мы не суд».

В документе предлагалось признать «деструктивный и антинародный характер деятельности» этих политиков.

«Развал Советского Союза, межнациональные распри, многочисленные вооруженные конфликты, рост показателей заболеваемости, смертности, количества алко- и наркозависимых людей, катастрофическое падение уровня жизни миллионов граждан в девяностые годы прошлого века - все это произошли не случайно. (...) Таким образом, негативная политика "перестройки" и "ельцинских реформ" ухудшила как ситуацию внутри страны, так и положение нашего государства на международной арене», - говорится в проекте заявления.

Председатель профильного комитета Госдумы по контролю и регламенту Ольга Савастьянова отметила, что члены комитета при обсуждении проекта постановления не пришли к единому мнению.

«При отсутствии единого мнения на оценку этих событий комитетом было принято единогласное решение об отклонении данного проекта постановления», - сказала она.

Она призвала, учитывая ошибки и опыт, двигаться дальше.

Кроме фракции ЛДПР, которая подготовила проект заявления, документ поддержали коммунисты. «Постановление наша фракция поддерживает», - заявил депутат от КПРФ Николай Харитонов, представляя мнение фракции.

В свою очередь лидер КПРФ Геннадий Зюганов отметил, что «инициатива Жириновского абсолютно конъюнктурная и нечестная». Он напомнил, что уже «был и политический суд здесь непосредственно в Думе, связанный с деятельностью Ельцина».

«По нашей инициативе тогда была создана комиссия, которую возглавлял Виктор Илюхин, и он делал основной доклад. Прошло расследование, которое хранится, 20 с лишним томов, в которых описаны все без исключения преступления Ельцина и его клики, начиная с Беловежья», - сказал Г.Зюганов журналистам.

По его словам, вопрос был вынесен на общее голосование. «Восемь лидеров, которые выступали, все без исключения признали его деятельность преступной, ну когда стали голосовать, господин Жириновский первый ушел в тень и заявил: наша фракция голосовать не будет», - сказал Г.Зюганов.

Он добавил, что «тогда во фракции лидера ЛДПР проголосовал за признание преступления Ельцина только один человек». «Могу раскрыть секрет, это Гусев, который подошел, отдал свои четыре бюллетеня и сказал, что боится, что с ним за это могут расправиться», - сказал Г.Зюганов.

«Не хватило 16 голосов для того, чтобы на государственном уровне признать эту деятельность абсолютно преступной, дальше запустить механизм отрешения от власти и расследования по линии государственных институтов», - отметил политик.

«Хочу вам всем напомнить, что состоялся общий народный суд над Горбачёвым, когда все без исключения общественные движения и организации, их было около 200, признали его деятельность преступной, потому что он нарушил главное условие существования страны и вместе с Ельциным перечеркнул народный референдум за сохранение Союза», - сказал лидер КПРФ.

Теги: #Госдума
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 8Версия для печати
 

 
опрос
В России стартовала досрочная сдача ЕГЭ. Каково ваше отношение к Единому государственному экзамену?
В опросе приняло участие 782 человека
Лента новостей
Последние новости
29.03.2018, 14:080 Муниципальные комиссии по делам несовершеннолетних в большинстве случаев отказывают в направлении подростков в спецучреждения 29.03.2018, 14:060 Лес для заготовки древесины в Псковской области будут предоставлять через торги 29.03.2018, 14:040 Юрий Инстранкин: Значительная часть личного состава регионального УМВД будет задействована в ЧМ-2018, но безопасность региона не пострадает 29.03.2018, 14:020 Закон о ведомственном контроле за соблюдением трудового законодательства принят в Псковской области
29.03.2018, 14:010 Отчет Счетной палаты Псковской области утвердили депутаты Псковского областного Собрания 29.03.2018, 14:000 28 апреля жителей Пскова приглашают на общегородской субботник 29.03.2018, 13:590 Юрий Инстранкин: Каждое третье ДТП в Псковской области произошло из-за неудовлетворительного качества дорог 29.03.2018, 13:530 Ассоциация юристов проводит областной день бесплатной юридической помощи
29.03.2018, 13:500 В прошлом году в Псковской области 254 несовершеннолетних убегали из дома 29.03.2018, 13:460 На месте сгоревшего ТЦ «Зимняя вишня» разобьют сквер с монументом погибшим 29.03.2018, 13:420 Каждое второе преступление в Псковской области совершается в состоянии алкогольного опьянения 29.03.2018, 13:413 Ветераны поддержали предложение дополнить Аллею Героев в Пскове
29.03.2018, 13:350 Пожароопасный сезон установлен в Псковской области 29.03.2018, 13:311 В Псковской области в 2017 году был сохранен контроль над криминогенной ситуацией - Юрий Инстранкин 29.03.2018, 13:302 Госдума приняла в I чтении законопроект об уголовной ответственности до 12 лет за злоупотребления при госзакупках 29.03.2018, 13:290 В Пскове задержана мошенница, которая обманывала пользователей «Инстаграма»
29.03.2018, 13:251 На год может отправиться за решетку 29-летняя опочанка за неуплату алиментов на содержание дочери 29.03.2018, 13:220 Псковским депутатам рассказали, каких преступлений в регионе становится меньше 29.03.2018, 13:200 Центр логопедии и дефектологии ПсковГУ провел научно-методический семинар «Инклюзивные практики в дошкольном образовании» 29.03.2018, 13:201 Больше половины жителей Псковской области чувствуют себя в безопасности - Юрий Инстранкин
29.03.2018, 13:120 На 2,5 года лишили прав красногородца, задержанного за рулем в нетрезвом виде 29.03.2018, 13:081 Инспекторы Россельхознадзора не пустили в Псковскую область собаку из-за «просроченных» прививок 29.03.2018, 13:050 В Пскове пройдет региональный финал конкурса юных чтецов «Живая классика» 29.03.2018, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих»
29.03.2018, 12:532 Псковские активисты ОНФ добиваются принятия мер по ликвидации свалки мусора у деревни Рыдалье 29.03.2018, 12:521 Вопрос о создании в Псковской области музейной системы поднял Лев Шлосберг 29.03.2018, 12:460 Житель Ленобласти осужден на 7 лет колонии за разбой в отношении палкинской старушки 29.03.2018, 12:442 В преддверии пожароопасного периода Росреестр предупреждает землевладельцев Псковской области о недопустимости неконтролируемого пала сухой растительности
29.03.2018, 12:431 Псковский-музей заповедник не закроется на реставрацию полностью, но будет работать в «сжатых» условиях 29.03.2018, 12:400 Часть Запсковья перекроют 13 апреля на время проведения Всероссийских соревнований «Венок славы Александра Невского» 29.03.2018, 12:378 Госдума не поддержала предложение признать деятельность Горбачева и Ельцина антинародной 29.03.2018, 12:301 У Telegram отключилось питание серверов
29.03.2018, 12:280 Число членов профсоюзов СЗФО, отдохнувших в профсоюзных санаториях Псковской области, выросло в два раза 29.03.2018, 12:272 До 5 лет лишения свободы грозит опочанину за пощечину полицейскому 29.03.2018, 12:264 Псковские музеи перевыполнили указ президента по увеличению посещаемости - Жанна Малышева 29.03.2018, 12:202 Псковский врач: Не надо стесняться пользоваться маской
29.03.2018, 12:1917 Состоянием дома на Народной, 25 обеспокоена заместитель главы города Пскова Елена Полонская 29.03.2018, 12:172 Почему Псковский музей-заповедник пока не может получить статус федерального, рассказала Жанна Малышева 29.03.2018, 12:140 240 часов обязательных работ назначили пустошанке за продажу разбавленного спирта 29.03.2018, 12:080 Сведения от политических партий о поступлении и расходовании средств представляются в Избирательную комиссию Псковской области по новой форме
29.03.2018, 12:043 Галина Неваленная: Катастрофической заболеваемости гриппом и ОРВИ в Пскове нет 29.03.2018, 12:030 В Пскове сотрудники ОМОН задержали граждан с признаками наркотического опьянения 29.03.2018, 12:022 В псковских музеях перевыполнены «дорожные карты» по росту зарплат 29.03.2018, 11:593 Псковские врачи предлагают продлить школьные каникулы в связи с заболеваемостью гриппом и ОРВИ
29.03.2018, 11:491 Telegram обрушился в России и во всем мире 29.03.2018, 11:425 С 29 марта в Псковской области запрещен выход и выезд на лед 29.03.2018, 11:401 Красногородская прокуратура заставила местное предприятие ЖКХ доплатить сотруднику за дополнительную работу 29.03.2018, 11:399 Виктор Дуля заявил о позиции псковских коммунистов по прошедшим выборам и назвал их «самыми грязными в истории России»
29.03.2018, 11:3717 Система подвоза школьников в Псковской области полна нарушений, ее нужно менять - Лев Шлосберг 29.03.2018, 11:361 Огонь, SKA-RoCk и медные трубы: продолжаем знакомство с участниками «Треугольного дня» в клубе TIR 29.03.2018, 11:330 Выставка «КуклоМания» открывается в псковской галерее «Цех» 29.03.2018, 11:278 В Пскове скорая ежедневно ездит к пациентке с инсультом, чьи родственники отказались от ее госпитализации
29.03.2018, 11:210 В «Модный приговор» привела беда - великолучанка об участии в популярной программе 29.03.2018, 11:200 По иску красногородской прокуратуры суд отстоял жилищные права сироты 29.03.2018, 11:196 Количество вызовов скорой помощи в Пскове в сутки в период эпидподъема заболеваемости достигает 265 29.03.2018, 11:110 Сессия Псковского областного Собрания началась с минуты молчания в память о погибших в Кемерове
29.03.2018, 11:100 В конце апреля в Пскове пройдет Фестиваль русской музыки 29.03.2018, 11:041 В Великих Луках подожгли «шестерку» 29.03.2018, 11:030 Члены координационного совета по демографической политике Пскова подвели итоги 2017 года 29.03.2018, 10:591 Великолучанке полгода продолжали начислять коммунальные услуги за квартиру, из которой ее переселили
29.03.2018, 10:581 «Сообразим на троих»: О трагедии в Кемерове... 29.03.2018, 10:5629 Главврач Псковской станции скорой помощи прокомментировал появившиеся в Сети видео, где сотрудники волоком тащат мужчину в машину 29.03.2018, 10:5211 Дом Софьи Перовской и усадьбу Журавлевых собираются выставить на продажу в Пскове 29.03.2018, 10:460 Житель Опочецкого района осужден за пьяное ДТП
29.03.2018, 10:2910 4,6 млн рублей могут добавить на ремонт дворов Пскова в 2018 году 29.03.2018, 10:180 В Великих Луках угнали автомобиль «Киа» стоимостью 500 тысяч рублей 29.03.2018, 10:110 К условному сроку приговорили жителя Бежаницкого района, который похитил с дачного участка туи и можжевельник 29.03.2018, 10:081 Более 70 работников порховской больницы остались без компенсаций за работу в сверхурочное время
29.03.2018, 10:073 Бдительная великолукская пенсионерка оставила без денег мошенников, пытавшихся ее обмануть 29.03.2018, 10:014 Псковичка стала чемпионкой Европы по всестилевому каратэ 29.03.2018, 09:590 Водитель «Лады Гранта» не пропустил фуру в Себежском районе и оказался в больнице 29.03.2018, 09:510 В Невеле мужчина попал в больницу с термическими ожогами после пожара в квартире
29.03.2018, 09:432 Детские забеги состоятся в Пскове накануне Третьего Псковского марафона 29.03.2018, 09:400 Пенсионный фонд подвел итоги переходной кампании 2017 года 29.03.2018, 09:350 В Пскове завершились финальные соревнования десятой областной Спартакиады учащихся по баскетболу 29.03.2018, 09:220 Псковичей приглашают на встречу с писателем, почетным гостем Недели детской и юношеской книги Тимуром Максютовым
Читать всё
© Псковская Лента Новостей, 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru