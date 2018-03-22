Политика

Госдума не поддержала предложение признать деятельность Горбачева и Ельцина антинародной

Госдума отказалась поддержать фракцию ЛДПР и признать не соответствующей интересам страны и граждан президентство Михаила Горбачева и Бориса Ельцина.

Большинство депутатов отказалось поддержать на заседании в четверг проект заявления Госдумы «О признании политической деятельности президента СССР М.С.Горбачева и первого президента РФ Б.Н.Ельцина антинародной», пишет «Интерфакс».

«Текст (проекта заявления - ИФ) нормальный, средней упитанности», - аргументировал необходимость принятия заявление лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский. По его словам, оценки в проекте заявления «предельно мягкие», «мы не суд».

В документе предлагалось признать «деструктивный и антинародный характер деятельности» этих политиков.

«Развал Советского Союза, межнациональные распри, многочисленные вооруженные конфликты, рост показателей заболеваемости, смертности, количества алко- и наркозависимых людей, катастрофическое падение уровня жизни миллионов граждан в девяностые годы прошлого века - все это произошли не случайно. (...) Таким образом, негативная политика "перестройки" и "ельцинских реформ" ухудшила как ситуацию внутри страны, так и положение нашего государства на международной арене», - говорится в проекте заявления.

Председатель профильного комитета Госдумы по контролю и регламенту Ольга Савастьянова отметила, что члены комитета при обсуждении проекта постановления не пришли к единому мнению.

«При отсутствии единого мнения на оценку этих событий комитетом было принято единогласное решение об отклонении данного проекта постановления», - сказала она.

Она призвала, учитывая ошибки и опыт, двигаться дальше.

Кроме фракции ЛДПР, которая подготовила проект заявления, документ поддержали коммунисты. «Постановление наша фракция поддерживает», - заявил депутат от КПРФ Николай Харитонов, представляя мнение фракции.

В свою очередь лидер КПРФ Геннадий Зюганов отметил, что «инициатива Жириновского абсолютно конъюнктурная и нечестная». Он напомнил, что уже «был и политический суд здесь непосредственно в Думе, связанный с деятельностью Ельцина».

«По нашей инициативе тогда была создана комиссия, которую возглавлял Виктор Илюхин, и он делал основной доклад. Прошло расследование, которое хранится, 20 с лишним томов, в которых описаны все без исключения преступления Ельцина и его клики, начиная с Беловежья», - сказал Г.Зюганов журналистам.

По его словам, вопрос был вынесен на общее голосование. «Восемь лидеров, которые выступали, все без исключения признали его деятельность преступной, ну когда стали голосовать, господин Жириновский первый ушел в тень и заявил: наша фракция голосовать не будет», - сказал Г.Зюганов.

Он добавил, что «тогда во фракции лидера ЛДПР проголосовал за признание преступления Ельцина только один человек». «Могу раскрыть секрет, это Гусев, который подошел, отдал свои четыре бюллетеня и сказал, что боится, что с ним за это могут расправиться», - сказал Г.Зюганов.

«Не хватило 16 голосов для того, чтобы на государственном уровне признать эту деятельность абсолютно преступной, дальше запустить механизм отрешения от власти и расследования по линии государственных институтов», - отметил политик.

«Хочу вам всем напомнить, что состоялся общий народный суд над Горбачёвым, когда все без исключения общественные движения и организации, их было около 200, признали его деятельность преступной, потому что он нарушил главное условие существования страны и вместе с Ельциным перечеркнул народный референдум за сохранение Союза», - сказал лидер КПРФ.