Политика

Депутат Алексей Блинов вошел во фракцию «Единой России» в Псковском областном Собрании

В состав фракции «Единой России» в Псковском областном Собрании введен депутат Алексей Блинов. На сессии 29 марта парламентарии внесли соответствующее изменение в постановление Собрания о регистрации фракции партии, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

В январе политсовет регионального отделения «Единой России» предложил Избирательной комиссии области передать вакантный мандат следующему кандидату из числа вошедших в ту же региональную группу (№17), что и трагически ушедший из жизни Валентин Каленский, возглавлявший фракцию партии в областном Собрании. В итоге депутатом был зарегистрирован Алексей Блинов.

Руководителем фракции «Единой России» стал первый вице-спикер областного Собрания, первый заместитель секретаря регионального отделения партии Виктор Антонов.