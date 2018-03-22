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Политика

Депутат Алексей Блинов вошел во фракцию «Единой России» в Псковском областном Собрании

29.03.2018 15:19|ПсковКомментариев: 1

В состав фракции «Единой России» в Псковском областном Собрании введен депутат Алексей Блинов. На сессии 29 марта парламентарии внесли соответствующее изменение в постановление Собрания о регистрации фракции партии, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

В январе политсовет регионального отделения «Единой России» предложил Избирательной комиссии области передать вакантный мандат следующему кандидату из числа вошедших в ту же региональную группу (№17), что и трагически ушедший из жизни Валентин Каленский, возглавлявший фракцию партии в областном Собрании. В итоге депутатом был зарегистрирован Алексей Блинов.

Руководителем фракции «Единой России» стал  первый вице-спикер областного Собрания, первый заместитель секретаря регионального отделения партии Виктор Антонов.

Теги: #Единая Россия #псковское областное собрание
Источник: Псковская Лента Новостей
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