Политика

Тройной доклад и «плюс 2 миллиарда»

В четверг, 29 марта, в Пскове состоялась очередная сессия областного Собрания депутатов. В этот раз региональные парламентарии вникали в отчеты о работе полиции и Счетной палаты, интересовались мерами господдержки музеев Псковской области, а также приняли поправки в бюджет, увеличивающие доходную часть на 2,1 млрд рублей. Кроме того, поддержку коллег из Пскова сегодня получили депутаты из Татарстана, решившие обратиться в правительство РФ в связи с ситуацией на рынке молочной продукции. За ходом заседания и работой народных избранников наблюдал обозреватель Псковской Ленты Новостей Илья Петров.

19-я сессия областного Собрания шестого созыва началась с печальной ноты. Депутаты почтили минутой молчания память погибших в городе Кемерово.

Традиционными десятиминутками для выступлений с трибуны Собрания решили воспользоваться Лев Шлосберг («Яблоко») и Виктор Дуля (КПРФ). Первый рассказал о непростой ситуации, которая сложилась в области с подвозом школьников. А коммунист повозмущался итогами недавних президентских выборов, назвав их «самыми грязными в истории России».

Затем настала очередь «парламентского часа», который на сей раз был организован по принципу «три в одном». Депутатам предстояло заслушать доклады председателя областного комитета по культуре Жанны Малышевой, начальника регионального Управления МВД России Юрия Инстранкина и председателя Счетной палаты Псковской области Марины Хохловой.

Госпожа Малышева говорила долго и с увлечением, как и должен человек рассказывать о любимой работе. Начала она с общих цифр, продолжила наказами президента, коснулась финансовых показателей и перешла к конкретным объектам во всех городах, городках, деревнях и поселках нашего богатого культурным наследием края. В конце концов, слегка утомившиеся парламентарии прямо спросили у докладчицы, близок ли берег? «Я могу рассказывать долго! Часами…» – улыбнулась в ответ Жанна Николаевна.

Однако после напоминания о регламенте вынуждена была примерно треть своего доклада опустить и перейти к ответам на вопросы. Их, впрочем, было не много. Лев Шлосберг поинтересовался, что делается для придания Псковскому музею-заповеднику федерального статуса, в ответ на это был получен исчерпывающий ответ: дескать, в этом направлении ведется системная работа.

Юрия Инстранкина вначале на трибуну вообще приглашать не собирались, мотивируя это тем, что доклад всем предоставили и уже на профильных комитетах обсудили. Однако возмутился Антон Минаков (ЛДПР). Мол, как же так получается, коллеги: на комитет приходишь, там говорят, что всё будет на сессии, а на сессии заявляют, что всё уже прошло на комитете. В итоге после перерыва руководителю псковской полиции все-таки пришлось тезисно зачитать результаты работы своего ведомства и ответить на вопросы.

Доклад получился традиционно для силовиков бодрым – профилактическая работа ведется, показатели улучшается, жизнь в Псковской области с каждым днем становится краше и безопаснее.

Даже самосознание граждан и то растет – уже появляются добровольные дружины, которые вместе с профессиональными полицейскими эффективно противостоят последним недобитым криминальным элементам.

Однако представители ЛДПР нашли, что всё далеко не так блестяще. А именно – почему в таком случае сразу по девяти районам области отмечен рост тяжких и особо тяжких преступлений, причем не на доли процента, а процентов на 20-30? Одних только убийств по региону стало за год больше на треть. Отсюда и вопросы – какие именно проблемы привели к такой невеселой статистике и может ли родная полиция гарантировать гостям и жителям безопасность во время Ганзейских дней, когда ожидается наплыв туристов?

Юрий Инстранкин ответил, что депутаты сами многие имеют юридическое образование и вполне могут разобраться, что означают подобные статистические скачки в небольших районах. Например, в Палкинском, где работает 15 сотрудников, всего за год совершено не более 200 преступлений разной степени тяжести. Была одна кража, через год две – вот вам и рост в два раза. Что же касается Ганзы-2019, то здесь ни гостям, ни псковичам бояться нечего – полиция не подведет. Да и вообще, Псковщина регион мирный, туристов у нас любят. По крайней мере, пока никто из гостей не жаловался властям или в официальных СМИ, что его здесь избили или ограбили.

Темы предстоящих глобальных праздников коснулся и депутат Всеволод Козловский («Единая Россия»). Он поинтересовался, не отразится ли на криминогенной обстановке в регионе проведение футбольного чемпионата мира (он пройдет этим летом в России), когда псковские полицейские наверняка будут частично командированы в Санкт-Петербург обеспечивать безопасность соревнований.

Начальник УМВД на это ответил, что командировки предстоят не только в северную столицу, но еще и на Северный Кавказ. И будет это происходить практически в одно время. Однако он тут же выразил надежду, что с ситуацией в регионе оставшиеся «на хозяйстве» сотрудники справятся, а, в крайнем случае, помогут всё те же сознательные народные дружинники.

Вице-спикер регионального парламента Виктор Антонов («Единая Россия») начал свое выступление с похвалы полицейским и отметил, что раньше жалоб на людей в форме было много, а сейчас почти нет. Да и 90-е годы, когда люди «ходили за правдой к бандитам», навсегда остались в прошлом. А вопрос задал такой: когда же, наконец, будет поставлена точка в «деле Гавунаса»? На что Юрий Инстранкин только развел руками – не наша компетенция.

Доклад председателя Счетной палаты Марины Хохловой депутаты решили не заслушивать, ограничившись предварительным ознакомлением с цифрами. В прошлом году было проведено 35 контрольных мероприятий на 48 объектах. Аудиторы выявили 439 нарушений на общую сумму 770,44 миллионов рублей – более чем солидная сумма для скудного бюджета Псковской области. Самыми популярными оказались нарушения при формировании и исполнении бюджетов – на сумму 451,01 миллиона, нарушения при ведении бухгалтерского учета – на 272,44 миллиона, а также нарушения при осуществлении государственных и муниципальных закупок – на 36,33 миллиона рублей.

Как сказано в отчете, в ходе контрольных мероприятий удалось устранить финансовые нарушения в объеме 231,71 миллиона рублей.

В повестке дня хорошей новостью стал вопрос №7 - о проекте закона «О внесении изменений в закон Псковской области «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов». А главным носителем радостных известий – врио губернатора Михаил Ведерников, который доложил о том, что область дополнительно получит более 1,5 миллиардов рублей из федерального бюджета.

Всего доходная часть, с учетом бюджетных кредитов, пополнилась на 2 миллиарда 115 миллионов рублей. Потратят их на социалку и доведение до завершения значимых проектов, начатых еще при экс-губернаторе Андрее Турчаке.

450 миллионов предназначены для строительства путепровода в Великих Луках, 300 миллионов – на строительство второй очереди «Северного обхода».

Из социальной части 244 миллиона будет потрачено на создание дополнительных мест в детских садах, 110 миллионов – на повышение зарплаты бюджетникам в связи с увеличением МРОТ с 1 мая сего года. Около ста миллионов – на приобретение передвижных медицинских комплексов для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью населения до 100 человек, еще 53 миллиона рублей будут направлены на приобретение модульных конструкций врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов для населенных пунктов с численностью населения от 101 до 2000 человек.

Последние два пункта – прямое выполнение тезисов, прозвучавших в послании президента Федеральному собранию. Остальные деньги уйдут на лекарственное обеспечение, пособия по рождению первого ребенка и расселение из аварийного жилья.

Свой вклад в социальную политику области попытались внести и справедливороссы, предложив на сессии два региональных законопроекта. Одним из них предлагалось разрешить потратить часть средств маткапитала на санаторно-курортное лечение. Вторым документом увеличивался с полутора до 3 лет период ухода одного из родителей за каждым ребенком, засчитываемый в страховой стаж. Однако обе инициативы поддержки коллег не нашли.

Наконец, не обошли депутаты вниманием и федеральные проблемы, на сей раз рассмотрев предложение государственного совета Республики Татарстан, члены которого обеспокоены состоянием рынка молочной продукции. В частности, снижением закупочных цен на молоко, начавшимся в 2017 году и продолжающимся в настоящее время. По мнению парламентариев из Татарстана, из-за рубежа было завезено большое количество сухого молока, пальмового масла и прочих суррогатов, что негативно сказалось на российских производителях натурального продукта. В итоге закупочная цена на молоко приблизилась к себестоимости.

«Производство молока – самое капиталоемкое и долго окупаемое производство в сельском хозяйстве. Затраты на производство литра молока увеличились, закупочные цены покрывают лишь прямые текущие затраты и не имеют инвестиционной составляющей», - говорится в обращении.

Депутат Андрей Козлов назвал ситуацию крайне серьезной и заявил, что если не принять своевременных мер, то к концу года Псковская область может потерять 94 хозяйства, производящие молоко. В итоге депутаты большинством голосов поддержали обращение.

Илья Петров