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Политика

Тройной доклад и «плюс 2 миллиарда»

29.03.2018 19:27|ПсковКомментариев: 4

В четверг, 29 марта, в Пскове состоялась очередная сессия областного Собрания депутатов. В этот раз региональные парламентарии вникали в отчеты о работе полиции и Счетной палаты, интересовались мерами господдержки музеев Псковской области, а также приняли поправки в бюджет, увеличивающие доходную часть на 2,1 млрд рублей. Кроме того, поддержку коллег из Пскова сегодня получили депутаты из Татарстана, решившие обратиться в правительство РФ в связи с ситуацией на рынке молочной продукции. За ходом заседания и работой народных избранников наблюдал обозреватель Псковской Ленты Новостей Илья Петров.

19-я сессия областного Собрания шестого созыва началась с печальной ноты. Депутаты почтили минутой молчания память погибших в городе Кемерово.

Традиционными десятиминутками для выступлений с трибуны Собрания решили воспользоваться Лев Шлосберг («Яблоко») и Виктор Дуля (КПРФ). Первый рассказал о непростой ситуации, которая сложилась в области с подвозом школьников. А коммунист повозмущался итогами недавних президентских выборов, назвав их «самыми грязными в истории России».

Затем настала очередь «парламентского часа», который на сей раз был организован по принципу «три в одном». Депутатам предстояло заслушать доклады председателя областного комитета по культуре Жанны Малышевой, начальника регионального Управления МВД России Юрия Инстранкина и председателя Счетной палаты Псковской области Марины Хохловой.

Госпожа Малышева говорила долго и с увлечением, как и должен человек рассказывать о любимой работе. Начала она с общих цифр, продолжила наказами президента, коснулась финансовых показателей и перешла к конкретным объектам во всех городах, городках, деревнях и поселках нашего богатого культурным наследием края. В конце концов, слегка утомившиеся парламентарии прямо спросили у докладчицы, близок ли берег? «Я могу рассказывать долго! Часами…» – улыбнулась в ответ Жанна Николаевна.

Однако после напоминания о регламенте вынуждена была примерно треть своего доклада опустить и перейти к ответам на вопросы. Их, впрочем, было не много. Лев Шлосберг поинтересовался, что делается для придания Псковскому музею-заповеднику федерального статуса, в ответ на это был получен исчерпывающий ответ: дескать, в этом направлении ведется системная работа.

Юрия Инстранкина вначале на трибуну вообще приглашать не собирались, мотивируя это тем, что доклад всем предоставили и уже на профильных комитетах обсудили. Однако возмутился Антон Минаков (ЛДПР). Мол, как же так получается, коллеги: на комитет приходишь, там говорят, что всё будет на сессии, а на сессии заявляют, что всё уже прошло на комитете. В итоге после перерыва руководителю псковской полиции все-таки пришлось тезисно зачитать результаты работы своего ведомства и ответить на вопросы.

Доклад получился традиционно для силовиков бодрым – профилактическая работа ведется, показатели улучшается, жизнь в Псковской области с каждым днем становится краше и безопаснее.

Даже самосознание граждан и то растет – уже появляются добровольные дружины, которые вместе с профессиональными полицейскими эффективно противостоят последним недобитым криминальным элементам.

Однако представители ЛДПР нашли, что всё далеко не так блестяще. А именно – почему в таком случае сразу по девяти районам области отмечен рост тяжких и особо тяжких преступлений, причем не на доли процента, а процентов на 20-30? Одних только убийств по региону стало за год больше на треть. Отсюда и вопросы – какие именно проблемы привели к такой невеселой статистике и может ли родная полиция гарантировать гостям и жителям безопасность во время Ганзейских дней, когда ожидается наплыв туристов?

Юрий Инстранкин ответил, что депутаты сами многие имеют юридическое образование и вполне могут разобраться, что означают подобные статистические скачки в небольших районах. Например, в Палкинском, где работает 15 сотрудников, всего за год совершено не более 200 преступлений разной степени тяжести. Была одна кража, через год две – вот вам и рост в два раза. Что же касается Ганзы-2019, то здесь ни гостям, ни псковичам бояться нечего – полиция не подведет. Да и вообще, Псковщина регион мирный, туристов у нас любят. По крайней мере, пока никто из гостей не жаловался властям или в официальных СМИ, что его здесь избили или ограбили.

Темы предстоящих глобальных праздников коснулся и депутат Всеволод Козловский («Единая Россия»). Он поинтересовался, не отразится ли на криминогенной обстановке в регионе проведение футбольного чемпионата мира (он пройдет этим летом в России), когда псковские полицейские наверняка будут частично командированы в Санкт-Петербург обеспечивать безопасность соревнований.

Начальник УМВД на это ответил, что командировки предстоят не только в северную столицу, но еще и на Северный Кавказ. И будет это происходить практически в одно время. Однако он тут же выразил надежду, что с ситуацией в регионе оставшиеся «на хозяйстве» сотрудники справятся, а, в крайнем случае, помогут всё те же сознательные народные дружинники.

Вице-спикер регионального парламента Виктор Антонов («Единая Россия») начал свое выступление с похвалы полицейским и отметил, что раньше жалоб на людей в форме было много, а сейчас почти нет. Да и 90-е годы, когда люди «ходили за правдой к бандитам», навсегда остались в прошлом. А вопрос задал такой: когда же, наконец, будет поставлена точка в «деле Гавунаса»? На что Юрий Инстранкин только развел руками – не наша компетенция.

Доклад председателя Счетной палаты Марины Хохловой депутаты решили не заслушивать, ограничившись предварительным ознакомлением с цифрами. В прошлом году было проведено 35 контрольных мероприятий на 48 объектах. Аудиторы выявили 439 нарушений на общую сумму 770,44 миллионов рублей – более чем солидная сумма для скудного бюджета Псковской области. Самыми популярными оказались нарушения при формировании и исполнении бюджетов – на сумму 451,01 миллиона, нарушения при ведении бухгалтерского учета – на 272,44 миллиона, а также нарушения при осуществлении государственных и муниципальных закупок – на 36,33 миллиона рублей.

Как сказано в отчете, в ходе контрольных мероприятий удалось устранить финансовые нарушения в объеме 231,71 миллиона рублей.

В повестке дня хорошей новостью стал вопрос №7 - о проекте закона «О внесении изменений в закон Псковской области «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов». А главным носителем радостных известий – врио губернатора Михаил Ведерников, который доложил о том, что область дополнительно получит более 1,5 миллиардов рублей из федерального бюджета.

Всего доходная часть, с учетом бюджетных кредитов, пополнилась на 2 миллиарда 115 миллионов рублей. Потратят их на социалку и доведение до завершения значимых проектов, начатых еще при экс-губернаторе Андрее Турчаке.

450 миллионов предназначены для строительства путепровода в Великих Луках, 300 миллионов – на строительство второй очереди «Северного обхода».

Из социальной части 244 миллиона будет потрачено на создание дополнительных мест в детских садах, 110 миллионов – на повышение зарплаты бюджетникам в связи с увеличением МРОТ с 1 мая сего года. Около ста миллионов – на приобретение передвижных медицинских комплексов для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью населения до 100 человек, еще 53 миллиона рублей будут направлены на приобретение модульных конструкций врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов для населенных пунктов с численностью населения от 101 до 2000 человек.

Последние два пункта – прямое выполнение тезисов, прозвучавших в послании президента Федеральному собранию. Остальные деньги уйдут на лекарственное обеспечение, пособия по рождению первого ребенка и расселение из аварийного жилья.

Свой вклад в социальную политику области попытались внести и справедливороссы, предложив на сессии два региональных законопроекта. Одним из них предлагалось разрешить потратить часть средств маткапитала на санаторно-курортное лечение. Вторым документом увеличивался с полутора до 3 лет период ухода одного из родителей за каждым ребенком, засчитываемый в страховой стаж. Однако обе инициативы поддержки коллег не нашли.

Наконец, не обошли депутаты вниманием и федеральные проблемы, на сей раз рассмотрев предложение государственного совета Республики Татарстан, члены которого обеспокоены состоянием рынка молочной продукции. В частности, снижением закупочных цен на молоко, начавшимся в 2017 году и продолжающимся в настоящее время. По мнению парламентариев из Татарстана, из-за рубежа было завезено большое количество сухого молока, пальмового масла и прочих суррогатов, что негативно сказалось на российских производителях натурального продукта. В итоге закупочная цена на молоко приблизилась к себестоимости.

«Производство молока – самое капиталоемкое и долго окупаемое производство в сельском хозяйстве. Затраты на производство литра молока увеличились, закупочные цены покрывают лишь прямые текущие затраты и не имеют инвестиционной составляющей», - говорится в обращении.

Депутат Андрей Козлов назвал ситуацию крайне серьезной и заявил, что если не принять своевременных мер, то к концу года Псковская область может потерять 94 хозяйства, производящие молоко. В итоге депутаты большинством голосов поддержали обращение.

Илья Петров  

Пресс-портрет
Антонов Виктор Васильевич Гавунас Михаил Савельевич
Шлосберг Лев Маркович Турчак Андрей Анатольевич Секретарь Генерального совета партии «Единая Россия»
Козлов Андрей Григорьевич Дуля Виктор Федорович
Минаков Антон Александрович Малышева Жанна Николаевна
Козловский Всеволод Юрьевич Инстранкин Юрий Николаевич
Источник: Псковская Лента Новостей
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