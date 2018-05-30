Политика

Начинается видеотрансляция программы «Дом Советов» с Александром Котовым

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Дом Советов», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM). Гость студии - спикер Псковского областного Собрания, секретарь политсовета Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Котов.

Ведущие программы Константин Калиниченко и Александр Савенко побеседуют с ним о деятельности регионального парламента, об отчете врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова о деятельности за 2017 год, с которым он выступит на завтрашней сессии. Также в ходе эфира будут затронуты темы, связанные со стартом губернаторской избирательной кампании в псковском регионе, и с деятельностью псковских «единороссов».

Вопросы Александру Котову можно задать по телефону прямого эфира 56-73-72.