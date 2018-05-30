Политика

Нешуточная борьба разворачивается в ходе праймериз «Единой России» по выбору кандидатов на пост главы Псковского района

Нешуточная борьба разворачивается в ходе праймериз «Единой России» по выбору кандидатов на пост главы Псковского района. Об этом сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» спикер Псковского областного Собрания, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Котов.

Он напомнил, что в сентябре в Псковской области помимо губернаторских выборов, довыборов депутата Псковского областного Собрания по 12-му округу и выборов депутатов районных Собраний пройдут выборы глав семи районов.

«Всего у нас на участие в процедуре предварительного голосования подали заявление 74 участника. По качеству подготовленности претендентов можно будет судить по итогам процедуры предварительного голосования. Итоги подведем публично 4 июня. А по количеству участников есть конкуренция. Где-то она минимальная - 2 человека на один мандат, а где-то максимальная», - отметил Александр Котов. Особенно большая конкуренция складывается в Псковском районе, где в сентябре будут выбирать главу района.

«Претенденты очень активно участвуют в дебатах, встречах с избирателями, и на стадии выбора кандидата будет настоящая интрига», - резюмировал он. При этом спикер регионального парламента развеял миф о том, что итоги праймериз всегда можно предсказать заранее. «В некоторых случаях на праймериз победителя сложнее определить, чем на самих выборах», - отметил он.