Политика

Проекты постановлений о назначении выборов 9 сентября рассмотрели псковские депутаты из «законодательного» комитета

Проекты постановления Псковского областного Собрания депутатов «О назначении выборов губернатора Псковской области» и «О назначении дополнительных выборов депутата Псковского областного Собрания депутатов по одномандатному избирательному округу № 12 вместо выбывшего депутата» рассмотрели депутаты в ходе заседания комитета регионального парламента по законодательству и местному самоуправлению.

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, документы представил председатель комитета Владимир Яников. Согласно постановлениям, выборы губернатора и дополнительные выборы депутата Псковского областного Собрания по одномандатному округу №12 будут назначены на 9 сентября.

Окончательное решение о назначении выборов будет принято завтра, 31 мая, на сессии областного Собрания.