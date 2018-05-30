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Политика

Александр Котов: Не надо ждать шоу от заседаний Псковского областного Собрания

30.05.2018 19:57|ПсковКомментариев: 8

Не надо ждать шоу от заседаний Псковского областного Собрания, сообщил председатель регионального парламента, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Котов в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове». В рамках программы «Дом Советов» он, в частности, прокомментировал ключевые вопросы, которые будут рассмотрены на завтрашней сессии регионального парламента.

- Александр Алексеевич. Завтра, 31 мая,сессия Псковского областного Собрания. Наши коллеги-журналисты выделяют два главных вопроса, которые на ней будут рассмотрены, - объявление даты выборов губернатора региона (судя по всему, они без вариантов будут назначены на 9 сентября), а также отчет врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова о деятельности за 2017 год. Правильно ли мы, журналисты, расставляем акценты повестки или в ней скрыты еще какие-то вопросы, которые имеют для депутатов не меньшее значение?

- Вы правильно все понимаете. Основные вопросы повестки - назначение выборов губернатора, выборов в органы местного самоуправления муниципальных образований и довыборов депутата Псковского областного Собрания по 12-му округу. Этот мандат оказался свободен после того, как Александр Братчиков сложил полномочия депутата и перешел на пост главы администрации города Пскова. И на сессию вынесен отчет администрации Псковской области — как это у нас звучит.

- Да у вас это звучит именно как отчет администрации.

- Естественно, что этот отчет, конечно же, будет озвучивать врио Михаил Ведерников как высшее должностное лицо, руководитель администрации. К этому отчету мы уже ведем подготовку. Органы исполнительной власти тоже со своей стороны к нему готовятся. В соответствии с Регламентом, партийные фракции областного Собрания уже адресовали вопросы губернатору для того, чтобы он мог в своем отчете отразить ответы на них. Рассчитаем на то, что в этом отчете прозвучат как решенные в течение года проблемы, так и проблемы, которые являются наиболее актуальными, и способы их решения.

- Александр Алексеевич, что вы ожидаете от этого отчета? Это будет отчет, скорее, за 2017 год, где роль Михаила Ведерникова, скажем так, не основная, потому что он пришел в регион в середине октября, и почти весь год работала команда во главе с губернатором Турчаком? Или же это будет некий аналог Послания президента к Федеральному Собранию, некий программный документ на ближайшие годы?

- Я бы не стал привязывать отчет к личности - у нас есть преемственность во власти, поэтому, повторюсь, рассматривать этот отчет надо как отчет администрации о работе за 2017 год. По поводу ожиданий я все-таки считаю, что больше внимания надо уделить тому, как мы будем решать стоящие перед регионом проблемы. Это на самом деле полезно всем - и исполнительной власти, и нам, депутатам. Думаю, что и граждане, проживающие в нашем регионе, тоже хотели бы услышать о том, что мы собираемся делать, чтобы наиболее острые их проблемы нашли свое решение.

- Ваши коллеги из разных фракций, пожалуй, впервые услышат такое подробное выступление врио губернатора, а у вас уже вчера была возможность послушать Михаила Ведерникова в рамках форума «Единой России». Получили вы в какой-то мере ответы на вопросы, которые интересуют лично вас и которые задают ваши коллеги-депутаты?

- У него было достаточно короткое выступление как участника предварительного голосования. Именно в таком качестве он участвовал в нашем форуме, но в целом я, по крайней мере, увидел готовность Михаила Юрьевича искать способы решения самых острых проблем, и здесь есть две составляющие - с одной стороны определение приоритетов, а с другой - поиск способов их решения. Можно бесконечно ссылаться на то, что денег нет, и ждать, что кто-то нам их принесет, но это совершенно неправильная постановка вопроса.

Опять же, он говорит о том, что нужно не только привлекать средства бюджетов разных уровней, но думать о том, как пополнять областной бюджет. Такая проблема всегда была, нужно использовать все возможности, особенно в наших условиях. Но в том числе важно и привлечение внебюджетных источников. Мы много говорим о государственно-частном партнерстве. Если нормальные условия для бизнеса создать, таких желающих поучаствовать вместе с государством в решении каких-то проблем и получить от этого определенную выгоду, будет больше. Важно правильно выстроить взаимоотношения с этими людьми. Также у нас есть возможность участвовать в различных госпрограммах, что мы успешно и делали на протяжении последних лет, и это дало свои результаты. Еще я бы отметил стремление врио губернатора, чтобы при поиске путей решения проблем привлекать как можно больше людей: чем больше слышишь предложений, тем точнее может быть решение.

- Хотелось бы вернуться к завтрашней сессии областного Собрания. Парламентский час будет посвящен вопросу о состоянии защищенности объектов с высоким уровнем пожарной опасности и так далее. Этот вопрос кажется недостаточно актуальным для парламентского часа. Почему бы, например, не рассмотреть вопрос о проблемном состоянии «Псковпассажиравтотранса»? И по какому принципу вообще выбирается тематика парламентского часа?

- Тема парламентского часа определяется на Совете Собрания. Предложения вносят депутаты или группа депутатов. В данном случае это вторая попытка рассмотреть вопрос по этой теме. Первая была по инициативе депутата Шлосберга, и тогда я счел это неактуальным, поскольку тогда все эти события в Кемерове только произошли, и по всей стране была дана команда провести внеплановые проверки. Они были проведены в том числе и в Псковской области, я предлагал подождать какое-то врем, чтобы посмотреть, как выявленные недостатки будут устраняться. Тогда это было бы интересно, а сейчас, мне кажется, это не актуально. Но так решили депутаты, причем это было предложение не только одного Шлосберга, но и депутатов от других партий, поэтому приняли на Совете Собрания решение рассмотреть этот вопрос на парламентском часе. А в перспективе у нас есть предложение рассмотреть на парламентском часе проблему обеспечения льготными лекарствами. Надо все-таки искать пути ее решения. В большей степени меня волнует другая проблема - проблема состояния наших предприятий ЖКХ. Задолженность выросла значительно, сейчас она составляет уже порядка 1,5 млрд рублей. На мой взгляд, это критичная задолженность. Не за горами осень, новый отопительный сезон и лучше к нему готовиться заранее и искать пути решения проблемы. Это один из вопросов, который нам - и законодательному Собранию, и администрации области - надо сообща обсуждать, и желательно это сделать как можно раньше.

- Александр Алексеевич. Как сегодня складываются взаимоотношения между депутатами от «Единой России» и оппозиции в рамках областного Собрания? И куда пропали настоящие, жесткие «десятиминутки ненависти»? Олег Брячак покинул Собрание - и все?

- «Десятиминутки ненависти» никуда не пропали. Возможность высказаться по-прежнему есть, но градус и жесткие выступления, которые многим нравятся, не всегда идут по существу, по теме и не всегда на пользу. Это я мягко об этом говорю. Я всегда высказывал свою позицию о том, что не надо ждать шоу от заседания парламента. Ни к чему хорошему это не приводило. Можно вспомнить новейшую историю, когда был Верховный Совет, нам дали глоток свободы, и мы, не отрываясь от телевизора, наблюдали, что там происходит. Поначалу было интересно, а потом все поняли, что это пустая говорильня, шоу, концерт, показательное выступление, и никаких решений мы какое-то время не видели. Я не сторонник этого. Надо всегда готовиться к этому заранее и тщательно продумывать, как могут быть приняты те или иные решения, в нашем случае - в рамках работы комитетов регионального парламента.

Теги: #эхо москвы в пскове #псковское областное собрание #Дом Советов
Источник: Псковская Лента Новостей
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