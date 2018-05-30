Политика

Виктор Дуля - Михаилу Ведерникову: Первый этап вживления в проблемы Псковской области прошел болезненно, но плодотворно

Первый этап «вживления» врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в проблемы региона прошел, с одной стороны, болезненно, а с другой - плодотворно. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такое мнение в своем выступлении по итогам доклада главы региона на сессии Псковского областного Собрания высказал член фракции КПРФ Виктор Дуля.

Коммунист отметил, что нашел в докладе ответы на решение ряда проблем. «Сейчас мы вступаем в новый этап, и он усложнен тем, что связан с выборами губернатора», - подчеркнул депутат.

Парламентарий пожелал Михаилу Ведерникову выбрать главные проблемы, в том числе обозначенные президентом, и найти решения, которые помогли бы области сделать качественный прорыв в социально-экономической сфере.