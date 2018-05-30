Политика

Александр Козловский призвал депутатов из всех фракций Псковского областного Собрания к совместной работе над решением проблем региона

Депутат Государственной Думы от Псковской области Александр Козловский призвал депутатов из всех фракций Псковского областного Собрания к совместной работе над решением проблем региона. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, парламентарий положительно оценил доклад врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова о работе администрации в 2017 году.

«Доклад был очень подробным. Конечно, всех проблем нельзя озвучить. Мы все живем в доме под названием Псковская области. И этот дом - не богатый», - отметил Александр Козловский.

Он напомнил областным депутатам, что на одном из своих выступлений в начале марта предлагал всем использовать возможности Госдумы и Федерального Собрания, чтобы решать проблемы регионы. Тем не менее, кроме коллег-единороссов, никто этой возможностью не воспользовался. «Конечно, критиковать очень легко. Регион - это большой дом, где всегда есть проблемы, и всегда их можно вывернуть наружу. Но видно же, что и школы строятся. Да, есть проблемы с газификацией, но газ подходит. Да, есть проблемы с дорогами, но вспомните - несколько лет назад и федеральных трасс не было, все они были как после бомбежки», - отметил Александр Козловский.

Депутат Госдумы призвал парламентариев к конкретной работе. «Вне зависимости от политических предпочтений мы готовы работать, разрабатывать совместные проекты и программы на благо Псковской области», - заключил он.