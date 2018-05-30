Политика

Выборы губернатора Псковской области официально назначены на 9 сентября

Выборы губернатора Псковской области официально назначены на 9 сентября 2018 года, передает корреспондент с сессии Псковского областного Собрания. Соответствующий проект постановления утвержден парламентариями единогласно.

Также утвержден документ о назначении дополнительных выборов депутата Псковского областного Собрания депутатов по одномандатному избирательному округу № 12 вместо выбывшего депутата (речь идет о мандате Александра Братчикова, который занял место сити-менеджера Пскова). Довыборы регионального парламентария также назначены на 9 сентября.

Как отметил в ходе пресс-подхода спикер Псковского областного Собрания Александр Котов, принятие данных постановлений фактически означает старт избирательной кампании.