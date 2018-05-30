Политика

Пожары, молоко и день выборов

В четверг, 31 мая, состоялась очередная сессия Псковского областного Собрания депутатов шестого созыва. Парламентарии заслушали доклад представителя МЧС о пожарной ситуации в регионе, приняли к сведению отчет врио губернатора Михаила Ведерникова по итогам работы областной администрации за 2017 год и ознакомились с ситуацией в аграрном секторе. Среди принятых решений ключевым, пожалуй, можно назвать назначение даты губернаторских выборов – они пройдут 9 сентября 2018 года.

С докладом о состоянии «объектов с высоким уровнем пожарной опасности» выступил замначальника Главного управления МЧС России по Псковской области Владимир Якунин. Он рассказал, что за 4 месяца 2018 года на территории области зарегистрировано 277 пожаров. Из них в городах 103, на селе 174. По области география такова – снизилось число пожаров и количество погибших в Пскове, Бежаницком, Дновском и Опочецком районах. Рост печальной статистики отмечается в Гдовском, Дедовичском, Красногородском, Островском, Порховском, Псковском, Пустошкинском и Стругокрасненском районах.

Очевидно, что после трагедии в Кемерове одним из главных вопросов на повестке дня стала безопасность торгово-развлекательных центров и других мест скопления людей. В Псковской области 26 марта было издано распоряжение за подписью главы администрации, согласно которому ГУ МЧС и прокуратуре предписывалось организовать выездные проверки торгово-развлекательных комплексов и провести цикл профилактически мероприятий, включая инструктажи персонала, дополнительные тренировки по эвакуации и тому подобное.

В рамках этой программы уже проведено 386 проверок на 290 объектах. Результаты не слишком оптимистичные – выявлено 1995 нарушений, 67 юридических лиц и 126 должностных лиц привлечены к административной ответственности.

Депутат Андрей Корнев («Единая Россия») спросил, как обстоят дела с ранее анонсированным механизмом так называемых самопроверок. При этом бизнесмены могли скачать с сайта МЧС бланки, самостоятельно их заполнить и отправить в Госпожнадзор. Выяснилось, что такая идея одно время действительно обсуждалась, однако, после «Зимней вишни» от нее отказались. Зато шагом навстречу владельцам коммерческой недвижимости должны стать контрольные листы. Эти списки, которые также будут выложены в открытом доступе и станут своеобразными чек-листами. По ним каждый предприниматель сможет проверить, что из требований законодательства в сфере пожарной безопасности у него выполнено, а что нет. Одновременно этот же инструмент призван снизить коррупционный фактор, поскольку инспектора МЧС не имеют право отклоняться от контрольных листов и предъявлять директорам собственные «хотелки».

Итогом выступления стала мини-дискуссия между оппозицией и партией власти, которая прошла в привычном русле: «всё плохо» с одной стороны, и «люди работают, а вы только критикуете» с другой. После обсуждения депутаты доклад утвердили и приняли к сведению.

Затем врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников представил депутатам отчет о деятельности администрации региона за 2017 год.

Подробности о выступлении и последовавшем за ним обсуждении вы можете прочитать в материалах ПЛН.

Смотрите также Сформировать строгий, но выполнимый график погашения госдолга призвал Михаил Ведерников Третий доклад, который заслушали на сессии, был о судьбах наших многострадальных аграриев. Впрочем, почему многострадальных? Обычное представление о вымирающей деревне и ржавых тракторах уже давно ушло в прошлое, и сегодня аграрный комплекс даже в не очень богатой Псковской области - это вполне развитый и уверенный в своих силах бизнес. Хотя, конечно, со своими проблемами.

Начальник управления сельского хозяйства Николай Романов, судя по виду, собирался этак кратенько, минут на 40 зачитать доклад со всеми показателями и контрольными параметрами, однако, уже по выходе на трибуну был остановлен председателем Собрания депутатов Александром Котовым. Чиновника попросили не углубляться в цифры, которые уже представлены для ознакомления депутатам, а в общих чертах прояснить положение дел и переходить к ответам на вопросы.

Николай Романов рассказал, что невзирая на плохие погодные условия, сельское хозяйство в области находится на подъеме. Успешно проведена весенняя посевная, хорошие показатели по животноводству, есть небольшой прирост по молоку. Если, все-таки, подсмотреть цифры, то объем сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий в прошлом году составил 35,1 миллиардов рублей. А индекс производства вырос до 111,2 % к 2016 году.

Что касается проблем, то их две.

Во-первых, на 4 рубля снизились закупочные цены на молоко. Для аграриев это много, и более того, не похоже, чтобы на то были экономические причины. Объемы закупок не уменьшились, молоко на полках в магазинах дешевле не стало. А значит, вопросы возникают к нашим уважаемым молокозаводам и их владельцам. Задавать эти вопросы будет антимонопольный комитет, который уже поставлен в известность о проблеме.

Знают про ситуацию и в Министерстве сельского хозяйства. Оттуда пришел совет подумать про дотации для села на производство молока. Региональная власть уже в курсе и меры, вероятно, будут приняты. Однако ждать увеличения закупочных цен раньше ноября не стоит, поскольку в страну завезено огромное количество импортного сухого молока.

Во-вторых, по сложившейся недоброй традиции, во время весенне-полевых работ подпрыгнули цены на ГСМ. Николай Романов пояснил, что для некоторых хозяйств удар оказался настолько сильным, что посевная встала. Областным властям пришлось разруливать ситуацию в ручном режиме, встречаться с топливными компаниями, писать гарантийные письма.

Понятно, что проблема должна решаться в масштабах страны, на федеральном уровне. Иначе, заключил докладчик, потеряем урожай. А это тем обиднее, что он в этом году ожидается очень хорошим.

Кстати, в повестке сессии был еще один вопрос, напрямую посвященный проблемам села. Псковичи поддержали обращение Архангельского областного Собрания депутатов к министру сельского хозяйства РФ о мерах по ограничению объемов ввозимого в страну сухого молока и защите внутреннего рынка.

Разумеется, только заслушиванием отчетов и борьбой с импортными суррогатами деятельность парламентариев не ограничилась. Новостью тут стало решение судьбы псковского кинотеатра «Октябрь». Депутаты поддержали предложение администрации региона о передаче здания в безвозмездное пользование автономной некоммерческой организации «Центр развития молодежи «Лофт». В связи с этим были внесены необходимые корректировки в план приватизации на 2018 год и областной бюджет.

Особых вопросов по этому поводу ни у кого не возникло, кроме представителей КПРФ, которые попросили объяснить, что же значит слово «лофт» на русском языке.

Начальник областного управления образования Александр Седунов пояснил в том смысле, что «лофт – это пространство для коворкинга», но затем дал более понятное определение: «открытое общественное пространство».

Нельзя сказать, чтобы от этого суть идеи стала понятнее, но в любом случае радует, что зданию в центре города нашли применением и приведут в порядок.

Также депутаты дали старт избирательной кампании по выборам губернатора Псковской области. Главу региона жителям области предстоит избрать 9 сентября. В этот же день пройдут и довыборы в Псковское областное собрание по одномандатному избирательному округу №12 – в связи с тем, что депутат Александр Братчиков досрочно сложил полномочия, возглавив администрацию Пскова.

Кроме того, региональные парламентарии внесли поправки в областные законы «О пассажирских перевозках», «О бесплатной юридической помощи в Псковской области» и «Об отдельных вопросах регулирования социального обслуживания граждан в Псковской области». В основном поправки были вызваны необходимостью согласования областных нормативных актов с требованиями федерального законодательства.

Илья Петров