Политика

Антон Минаков об отчете Михаила Ведерникова: Фракция ЛДПР получила полные ответы на свои вопросы

Фракция ЛДПР в Псковском областном Собрании депутатов получила полные ответы на свои вопросы в ходе отчета о работе администрации области, представленного 31 мая врио губернатора Михаилом Ведерниковым. Об этом в комментарии для программы «Дневной дозор» на радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» сообщил лидер фракции, депутат Антон Минаков. Он пояснил, что часть вопросов была отправлена в администрацию заранее, но некоторые задавались напрямую на сессии.

«Что касается самого отчета, то, на мой взгляд, на отчете должен был присутствовать Андрей Анатольевич Турчак (экс-губернатор Псковской области - ред.), так как большую часть предыдущего года проработал он. Михаил Юрьевич отвечал лишь за пару месяцев на посту врио. Фактически он отчитывался за Андрея Анатольевича Турчака», - высказался либерал-демократ.

«Сказать, что мы удовлетворены отчетом, я не могу. Но не проголосовать за отчет мы не могли, что вполне логично - врио губернатора отчитывался за своего предшественника», - заключил Антон Минаков.