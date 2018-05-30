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Политика

Конструктивный диалог с региональной властью стал залогом успешного решения вопросов жизни Пскова - Иван Цецерский

01.06.2018 14:22|ПсковКомментариев: 1

Залогом успешного решения большинства вопросов жизни Пскова стал налаженный конструктивный диалог с региональной властью. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил глава города Иван Цецерский на 11-й сессии гордумы, выступая перед депутатами с отчетом о детельности в прошлом году.

В частности, благодаря налаженному взаимодействию с властью области, проекты развития Пскова получают финансовое подкрепление, а подготовка к Ганзе-2019 получил статус федерального значения. Глава Пскова напомнил, что один раз в квартал организуется встреча депутатов городской Думы с депутатами областного Собрания. С губернатором Псковской области Андреем Турчаком была налажена четкая работа по взаимодействию в решении ключевых вопросов, оперативно изыскивались возможности решения проблем. С целью контроля совершались контрольные выезды на крупные инфраструктурные объекты, финансируемые за счет федеральных и региональных программ, а также выезды с целью оценки качества ремонта городских улиц и дворов.

В 2017 году произошло обновление не только муниципальной власти, но и региональной - врио губернатора Псковской области назначен Михаил Ведерников. Как подчеркнул Иван Цецерский, новый глава региона незамедлительно подключился к решению важных вопросов, в первую очередь, подготовки к Ганзейским дням 2019 года и связанных с этим реконструкцией городских объектов.

Также совместно с Михаилом Ведерниковым проинспектированы места проведения работ, проходящих в рамках программы формирования комфортной городской среды. Ведутся финальные работы перед открытием нового перинатального центра в Пскове. «Именно активное участие в переговорах со строителями врио губернатора помогло форсировать процесс завершения строительства», - отметил глава города.

Также он отметил роль Михаила Ведерникова в решении «мусорного» вопроса в Пскове. «Вопрос с псковской свалкой остро встал почти два десятилетия назад, был введен судебный запрет на ее дальнейшую эксплуатацию, однако он многократно переносился на более поздние сроки ввиду отсутствия альтернатив. Необходимо было срочно принимать решение, - напомнил Иван Цецерский. - Одна из важнейших для псковичей задач врио губернатора Михаила Ведерникова - поиск нового полигона ТБО и рекультивация закрытой псковской свалки, и надо отдать ему должное, что он принял принципиальное решение системно заняться вопросом утилизации ТБО в Псковской области». Так, по решению Михаила Ведерникова была создана рабочая группа по вопросам обращения с ТКО, ведется активный поиск площадки для нового межмуниципального полигона ТБО, проводятся переговоры с инвесторами.

Глава Пскова также подчеркнул, что депутатам удалось оперативно наладить конструктивные отношения с новым главой администрации Пскова. В ходе 3-й сессии Псковской городской Думы 6-го созыва депутаты избрали новым главой администрации Александра Братчикова. Дважды в неделю проводятся рабочие встречи, на которых обсуждаются проблемные вопросы и определяются первоочередные задачи и направления деятельности. В ежедневном режиме осуществляется взаимодействие по решению задач. Депутаты утвердили заместителей главы администрации муниципалитета - Александра Коновалова, курирующего социальную сферу, Валентину Зубову, курирующую управление строительства и капитального ремонта и управление по градостроительной деятельности, а также Елену Жгут, которая выполняет анализ экономических и имущественных отношений с муниципальными предприятиями города. Также парламентарии согласовали на должность нового начальника городского управления образования Анну Кузыченко.

Кроме того, депутаты внесли изменения в структуру администрации - создан комитет по реализации программ приграничного сотрудничества и туризму, в функционал которого входит развитие приоритетных направлений развития туризма, популяризация туристских ресурсов на российском и зарубежном рынках.

Каждый первый понедельник месяца проводятся координационные совещания с должностными лицами органов местного самоуправления и представителей территориальных органов государственной власти Пскова по итогам деятельности за прошедший месяц. В ходе совещаний также обсуждаются актуальные вопросы и планы на ближайшую перспективу. Ежемесячно проходят координационные совещания с руководителями структурных подразделений администрации города. Продолжается практика совместных выездов по городским объектам.

Теги: #псковская городская дума
Источник: Псковская Лента Новостей
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